不法之徒涉嫌在峇淡岛经营非法赌场，遭印度尼西亚警方取缔后，逮捕了包括两名狮城客在内的197人，并起获55万新元。

印尼警方于本月15日展开行动，突击一家位于峇淡岛的Nine Stage Lounge and Bar，并捣破这个 赌场 。

根据印尼媒体报道，行动于当地时间晚上9时展开，数十名荷枪实弹的警员到场，包围这座由约20间店屋组成的建筑。

据附近居民透露，这栋建筑的一楼长期以来一直用于运营电子游乐场（gelper）游戏机，二楼和三楼则被用作赌场。

警员展开长达三小时调查后才结束工作，并将嫌犯逐一押上警车。根据媒体拍摄的视频，能看到当时有多名年龄不一的男女鱼贯从店内走出来。

九名主要嫌犯日前被带到雅加达警察总部续审。（取自印尼媒体）

报道指出，警方在行动中扣留了96名赌客，其中有10名为外国人，分别是七名中国人，两名新加坡人和一名马来西亚人，其余的都是印尼公民。

印尼警察总部刑事调查局副局长努农·赛夫丁在记者会上指出，警方在行动前，已展开长达三个月的调查。“这次执法行动不仅是基于民众提供的信息，还包括峇淡岛警员所收集到的情报。”

他指出，目前调查人员仍在审讯所有被拘留的人员，包括涉嫌在赌博活动中扮演重要角色的管理人员。他说，调查人员也在深入调查被扣留的每名人员的职责分工，包括管理层和赌客。

据了解，赌场规模庞大，光是荷官就有65人，赌博机器也多达91台。

努农·赛夫丁指出，行动中，警方缴获的证物包括三个存有72.9亿印尼盾（约52万3196新元）的保险柜。此外，被扣留的197人中，包括一名业主、两名经理、五名收银员、一名监督员、25名筹码兑换员、65名荷官、两名市场营销人员及96名赌客。

目前，警方将在组织赌博活动的条文下展开调查，并调查是否涉及洗钱，一旦赌博罪名成立，嫌犯将面临最高15年监禁。