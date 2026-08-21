“出国打工不容易啊，都是省吃俭用的，新加坡的水果又贵啊！”女子疑为流量挑战禁忌，拍视频捡农历七月路边祭品吃，引起热议。

农历七月期间，不少善信会准备祭品，在路边祭拜亡魂，并焚烧香烛和冥纸祈求平安。

一些庙宇和会馆也会举办活动庆赞中元，包括普度仪式、歌台表演等。此外，华人习俗对农历七月有不少禁忌，例如忌在“鬼月”置产、乔迁、婚嫁等，以免触犯禁忌。

然而，一名自称来自中国四川、在新加坡担任巴士车长的女子，近日被指拍摄视频捡拾路边祭拜水果，还称“这个不算偷”，引起关注。

视频中，女子蹲在路旁，拿起祭拜用的苹果和橙子，笑眯眯地对着镜头说：“出国打工不容易啊，都是省吃俭用的，新加坡的水果又贵啊！”

她随后捡起橙子，并笑着说道：“今天捡了拜了菩萨的水果来吃，这个不算偷哦。谢谢哈菩萨，跟菩萨讲了的。”

视频过后迅速流传，并在多个手机聊天群组传开，众人议论纷纷，有的公众认为，可能会冒犯“好兄弟”，有的则担心有食品安全问题。

不过，也有人觉得若祭品无人认领，与其浪费，不如让有需要的人食用，因此无须大惊小怪。

视频的结尾，并没有拍到女子实际吃下水果。如今相关视频已被移除。

刻意挑战民间禁忌 民俗学家：不妥当

为了拍摄能够吸引流量的视频，刻意挑战民间禁忌，民俗学家认为不妥当。

徐艺庭提醒，农历七月本就是民间认为阴气较重、禁忌较多的时期，不应为了流量而刻意挑战。

“在这种‘力量’最强的时候去挑战或冒犯，很可能会自食其果。我不是在诅咒，我们最好就是守着规则来，即使不相信，也不要去挑战，应该要尊重。”

至于拍摄者是否需要“补救”，她建议应回到原本地点重新祭拜，最好找懂相关习俗的亲友陪同，并准备至少双倍的供品，向十方怨灵诚心道歉，以示尊重。

完整报道，请翻阅2026年8月21日的《新明日报》。