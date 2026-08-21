每到小一入学季，不少家长总是充满焦虑。

部分有意将孩子送入热门学校就读的家长，更得提前至少一年“卡位”，设法成为属意学校的义工，凑满40小时的服务时数，让自家小孩能够优先报名。

但近年来，部分学校陆续废除家长义工计划。

《海峡时报》报道，过去两年，至少有四所小学取消这项计划，包括去年停止接受家长义工的宏文学校和乐赛学校，以及今年的花菲卫理小学和弥陀学校。

上述四所学校并未回应这么做的原因。

但媒体在2014年曾报道，当时几所废除家长义工计划的学校称，义工名额“供不应求”是主因。太多家长排队等着当义工，但由于义工人数众多，许多家长即使服满40小时义工时数，最终仍须在2B阶段参与抽签“碰运气”。

有学校管理层也坦言，学校能让义工进行的工作有限，如果为了让家长当义工而巧立名目，硬生出义工名额给家长，也有违家长义工计划是为了让家长体验学校文化的初衷。

教育部指出，目前本地仍有约三分之一小学推行家长义工计划。

乐赛学校去年起停收家长义工。（档案照片）

根据现行小一报名制度，家长可通过担任学校义工，为孩子在小一报名2B阶段取得优先报名资格。

2B阶段同时也开放给与学校有联系的教会、宗教组织和会馆会员的孩子，以及活跃基层领袖的孩子报名。

尽管家长义工制度看似只要付出时间，理论上是众生平等，但在现实中，来自较低收入家庭的家长必须为工作和家庭蜡烛两头烧，相比家境较宽裕，无需双薪维持生计，甚至有能力聘请女佣的家庭，后者显然更有余裕参与属意学校的义工活动。

这也使2B阶段与“更优先”的2A阶段，经常遭外界质疑是变相“排外”的制度。

2A阶段只开放给家长或兄姐是校友、家长是学校委员会成员或职员，以及在校内教育部幼儿园的学生报名。只有靠后的2C阶段才开放给多数与学校没有直接关系的家长报名。

然而，热门学校的学额往往在较前阶段已分配大半，导致普通家庭即使住在学校附近，也未必能在2C阶段免于抽签入学。

有分析指出，这种前两阶段优先报名的制度，可能导致缺乏背景的普通家庭子弟无法享有同等公平的就学机会，甚至造成教育资源“世袭化”及所谓的精英阶层固化。

无论如何，换个角度来看，撇除离家近这一合理理由，若家长没有名校迷思，不同家庭背景学子的就学机会落差，或许并没那么大。

这也是教育部推行“每所学校都是好学校”政策愿景的初衷。

然而，不少家长无法在小一入学这场军备竞赛中保持佛系心态，也许已揭示了本地家长无法完全被这句口号说服。

“抢到好学校”，仍是不少本地家长在孩子准备入读小一时抱持的心态。（档案照片）

实际上，教育部近年来已陆续改革小一报名制度，包括自2022年起合并2A阶段，并预留40个学额给2C阶段，2014年则规范住址规则，要求学生入学后至少要在报读地址居住至少30个月。

但2A及2B两个报名阶段毕竟仍与家长背景有关，其存在似乎已在制度上变相默许有背景的家庭通过这两阶段的报名，为某些学校“是好学校”背书。

新加坡国立教育学院副教授陈英泰博士指出，这与新加坡强调的“唯才是用”理念存在一定矛盾，因为一些家庭可以通过自身背景或资源，为孩子争取入学优势。

南洋理工大学社会学系副教授张优远在今年出版的《新加坡家庭生活的不安》（暂译，“Unease: Life in Singapore Families”）一书中也提到，由于学校之间存在社会普遍认知的阶序，加上父母被认为应对孩子的成功负起主要责任，因此，父母即使主观上反对竞争，身体仍会很诚实地向制度现实低头。

也就是说，当别的家长都在追逐所谓的“好学校”，个别家长也只能随波逐流，免得被认为未善尽责任。

这也意味着，只要小一报名制度中“看背景”的优先阶段依然存在，“名校与普通学校”的藩篱便不易打破。

教育部长李智陞今年1月曾透露，教育部将检讨小一报名制，确保小学向家庭背景各异的孩子开放，作为促进社会融合的一部分。但他也强调，当局最终须在不同观点和需求之间寻求平衡。

未来小一报名能多大程度做到顺得哥情，又不失嫂意，也将决定未来是否有更多家长在孩子小一报名时，能抱持“去哪里都是好学校”的佛系心态。