陈秀芸从小就喜欢当老师。小时候，她常和比自己小两三岁的邻居玩家家酒，轮流扮演老师和学生，还用黑板和粉笔出题、批改作业。

“我们当时觉得很开心。”她说，这些童年的游戏，或许就是她后来成为教师的起点。

目前在花菲卫理小学教英文和数学的陈秀芸（54岁）已有31年教龄，先后在中学和小学教书。对她而言，让自己坚持至今的，有时只是学生一个灿烂的笑容、一句热情的问候，甚至一句“我爱你，陈老师”。

比起这些日常的温暖，她更珍惜的是与学生毕业后延续的情谊。她至今仍与许多昔日教导过的学生保持联系，也曾受邀参加他们的毕业典礼、婚礼甚至宝宝派对。

她回忆，过去在中学担任射击队指导教师时，和学生一起训练、备赛，建立了深厚感情。一些学生长大后结婚时，还邀请她参加婚礼。她曾在婚宴上与一桌昔日学生同席，是唯一的教师。

“看到学生长大，并在人生重要阶段陪伴他们，是非常有成就感的事。”

回望31年的教学生涯，她最自豪的不是自己取得了什么成就，而是学生后来过得好不好。“知道他们平安、过得很好，在自己的领域有所发展，最重要的是他们还愿意回来跟我分享这些事情，我觉得很感动。”

陈秀芸是本届全国爱心教师奖四名得主之一。另一名得主辅廉中学教师杨星辉（48岁）虽有工程学专业背景，毕业后却直接投身教育界，教数学和科学。

教补习经历发现自身优势 投身教育望对学生有长远影响

杨星辉大学时修读工程学，原本没有打算当教师。不过，大学毕业前在工程业的实习，加上他中学毕业后教补习的经历，让他重新思考职业方向。

他说，教补习时发现自己能够和学生建立良好关系，也能激发他们的学习兴趣。“我觉得这是一件我可以做得好的事情。”

完成工程学位后，他最终选择当教师，如今已教学21年。他说，选择当教育工作者，是因为希望与青少年建立更深的联系，并对他们产生长远影响。

杨星辉认为教师的作用不只是帮助学生取得好成绩，也是在学生面对生活挑战时，成为他们身边“一个值得信赖、可以依靠的成年人”。

1996年设立的爱心教师奖今年迈入第16届，由南洋理工大学国立教育学院主办，并获教育部和埃克森美孚亚太区公司（ExxonMobil Asia Pacific）支持，每两年举办一次。颁奖礼星期五（8月21日）在莱佛士女中举行。教育部兼国家发展部高级政务次长赛义德哈伦医生担任主宾。

本届全国爱心教师奖另外两名得主是博理中学（Beatty Secondary School）的教师拉贾（Raja Shahridah，35岁）和在丹绒加东女校执教的亚达夫（Shyamsuraj Yadav，38岁）。另有六名教师获颁表彰奖。

他们分别是：爱同学校的罗明华（61岁）、后港小学的杨集强（45岁）、裕廊西小学的陈美青（45岁）、圣尼各拉女校的谢雁琦（36岁）、安德逊实龙岗初级学院的蔡威廉（54岁）以及淡滨尼美廉初院的黄劲昌（45岁）。

今年共有来自301所学校的1万8122份提名，参与学校比上届增加16%，提名教师人数也增加39%。