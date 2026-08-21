第一问：“摸头风波”引发的边界感争议

这周线上线下茶水间里讨论度最高的，莫过于这起“摸头风波”了。

一位父亲怀疑不满年幼女儿被摸头，在咖啡店拉拽并推倒老摊主，导致后者背部受伤。但这起事件在网上掀起热议，其中有两大原因：第一是这个举措所带出的“边界感”讨论，第二是这涉事的夫妻，其中一人可能是大家认识的人物。

首先是关于边界感的讨论—— 一方的声音认为，老人家这个举措是对幼童疼爱的表现，但另一方则表示，哪怕是疼爱，也不应该先询问再触碰，不应该侵犯了彼此的边界。

再来是涉事人的身份，有些网民说女孩的母亲是一位退出政坛的本地名人，使得讨论更热烈。究竟是不是？信不信由你。

第二问：牛车水中秋为何取消大型灯饰？

本周讨论的第二题是，今年牛车水中秋节不会有大型灯饰了！

牛车水节庆筹委会决定不在主要街道布置大型灯饰也不会举办中秋市集，取而代之的是在牛车水广场和班达街举办一个叫“点亮灯笼 分享祝福”的社区活动，邀请居民亲手在灯笼上写祝福语，然后挂起来。

根据筹委会主席的说法，这么做是为了凝聚居民，秉持贴近居民的宗旨，推出更多互动性强和鼓励民众参与的活动。

有民众说，带孩子看灯饰是他们家的仪式感，突然没了就感觉少了庆祝佳节的灵魂。

也有民众在《联合早报》的《交流站》写文章感叹，历年的灯饰虽然常常被嫌弃吐槽，但或许这本身就是大家参与节庆的一种表现方式。

但也确实，每年的灯饰都有些争议，而且现在看中秋灯饰的地点选择也多了，筹委会这个决定也算是与时俱进的做法，不是吗？你觉得呢？

第三问：Meta为什么会被提告？

最后一题谈的是科技巨头Meta旗下社媒平台脸书和Instagram（IG）吃上官司了，而这次控告他们的不是民众，而是美国的29个州属。

据报道，处理此案的检控官宣称，这起官司与数十年前起诉烟草公司的历史性案件类似，同样涉及“公众健康”以及“危害儿童的市场行销”，利用儿童的大脑运作进行剥削。

在开庭陈述中，加州检察官奥尼尔将Meta的商业模式描述为旨在“诱导用户上瘾、尽可能长时间留住用户、搜集数据，然后向公众隐瞒真相”。

Meta的律师承认，部分用户在使用这些应用时确实有过负面体验，但辩称公司已“努力开发各种工具来帮助他们”。

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