投资者与国家间的争端日益增加，现有解决机制也面对种种挑战。新加坡将争取成为多边投资法庭的所在地，希望通过这个新的国际法庭，让投资争端的裁决更一致、更可预期，也更具公信力，同时保留弹性，照顾不同国家的需要。

律政部长唐振辉星期二（8月25日）在联合国国际贸易法委员会学院（UNCITRAL Academy）研讨会上宣布我国的申办计划。

他说，我国具备设立多边投资法庭（Multilateral Investment Tribunal，简称MIT）的有利条件，不仅是中立稳定、以法治为基础的司法管辖区，也拥有成熟的争议解决生态体系和广泛的国际联系，可为来自发达和发展中经济体的国家及投资者提供服务。

根据计划，新加坡政府将以兴建一座专用法庭大楼作为申办方案的核心，大楼将配备完整的庭审设施，并设有登记处及其他辅助设施。

为降低各国参与法庭程序的门槛，新加坡也会为一项基金提供资金，协助发展中国家和最不发达国家参与，并承担翻译、誊写等必要服务费用。申办方案的更多细节将在稍后公布。

随着全球挑战日益复杂，各国对可能影响投资的政策领域加强监管，导致“投资者与国家间争端解决机制”（Investor-State Dispute Settlement，简称ISDS）处理的案件随之增加。

截至2025年12月31日，联合国贸易和发展会议（UNCTAD）记录的条约型ISDS案件多达1463起。这一增长也促使各界进一步讨论，这套机制应如何发展和改革。

针对ISDS案件明显增加，唐振辉说，建立一个值得信赖的投资争端解决机制的需求，从未像现在这样迫切。

自1987年以来，条约型ISDS案件中，超过一半是在过去10年提出。然而，现有机制面对裁决不一致、可能产生“监管寒蝉效应”，以及仲裁员独立性和公正性等质疑。

“正当这套机制最被需要之际，它的正当性却正受到考验。”这也正是UNCITRAL工作小组自2017年以来推动改革的原因。

他指出，一个设计完善的多边投资法庭可以发挥作用，新加坡希望通过争取法庭落户，为建立一个可信、具可及性，且符合实际需要的国际争端解决机构作出贡献。

律政部国大设国际争议解决中心

唐振辉也宣布，律政部与新加坡国立大学将设立仲裁与国际争议解决中心（Centre for Arbitration and International Dispute Resolution，CAIDR）。

中心由国大法学院国际仲裁专家布雷库拉基斯（Stavros Brekoulakis）教授领导，汇集世界各地的学者、仲裁员、法律从业者和政策制定者，通过独立研究、国际交流及高等专业教育，推动国际仲裁和其他国际争议解决方式的发展。

研究将聚焦透明度与问责、职业道德与专业治理，以及投资者与国家间争端解决等塑造下一代国际仲裁的课题，也探讨新加坡和亚细安如何推动国际仲裁法律与实践的发展。

中心也将推出国际仲裁高级研究项目，面向已有丰富国际仲裁经验、希望进一步深化专业知识的从业者。课程将严格筛选学员，规模精简，兼顾理论与实践，内容包括复杂程序管理、策略和程序判断等，让学员向各地资深仲裁员、法律学者等学习。

唐振辉说，国际争议解决体系正面对地缘政治紧张、经济力量转移、监管制度日益复杂及人工智能快速发展等变化，新中心将通过前瞻性研究和创新思维，推动这个体系不断发展，以应对未来需要。

UNCITRAL Academy由律政部与UNCITRAL于2019年联合成立，今年研讨会适逢UNCITRAL成立60周年及“新加坡法治200年”（SGLaw200）两个重要里程碑，吸引500名海内外法律从业者出席。