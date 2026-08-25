一名顾客日前申诉，白沙坊（White Sands）位于地下层的哺乳室出现蟑螂，引起她对卫生问题的担忧。商场管理层接获反馈后已致歉，并立即展开检查，加强害虫防治与清洁措施。

据网媒Stomp报道，顾客R女士说，她于8月12日下午4时左右前往购物中心地下层的哺乳室时，发现“几只”蟑螂。她随即拍下视频，画面显示有两只蟑螂出现在饮水机和洗手盆附近。

R女士指出，这并非她首次在哺乳室看到蟑螂。早在一年前，她就曾向商场管理层反映过同一问题，但情况似乎并未改善。让她感到费解的是，哺乳室整体看起来相当整洁，也没有异味，蟑螂却似乎“活得很好”。

R女士说：“这很令人担忧，因为这里是家长给孩子换尿布的地方。不熟悉的人会以为这里很干净，但事实并非如此。”

她希望通过分享这次经历，提高公众对相关问题的关注。

白沙坊致歉：已加强清洁防治措施

白沙坊发言人8月24日回应《联合早报》询问时说，商场已知悉顾客反馈，并对她的遭遇表示歉意。

发言人在声明中强调，商场每周定期安排害虫防治承包商进行检查，接获反馈后已立即对受影响区域展开检查，并加强防治与清洁措施。

发言人重申，商场将密切监测情况，确保为顾客提供安全、清洁、舒适的环境，同时欢迎顾客提出反馈，并会严肃对待此类问题。

新加坡公共场所害虫问题近期持续引发关注。今年6月，百利宫商场Paul烘焙店因蟑螂滋生被令停业；4月，乌节中央城Don Don Donki超市亦因南瓜区蟑螂横行遭顾客投诉。