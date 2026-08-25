集装箱船货物起火事故近年有增加趋势，新加坡提议与马来西亚和印度尼西亚制定三边应对程序，加强事故发生后的通报、协调和处置。

第17届合作论坛星期二（8月25日）在新加坡举行。论坛旨在讨论马六甲海峡和新加坡海峡的航行安全与海洋环境保护等课题。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥致辞说，即使尽了最大努力，海上事故仍不时会发生。一旦发生事故，相关方若能迅速协调行动，便可挽救性命、减少污染，并保持航道畅通。

他也指出，马六甲海峡和新加坡海峡沿岸国家将敲定区域指导守则，加强协调，为遇险船只提供协助。

近年来涉及集装箱船货物的火患有所增加。为此，新加坡将提议制定三方程序，涵盖事故管理、事故通报，以及如何确定落海集装箱或沉船的位置等。

世界航运理事会总裁兼首席执行官乔·克拉梅克（Joe Kramek）受访时说，目前平均约每17天就发生一起集装箱船火患，情况相信是10多年来最严重，而且可能进一步恶化。

“这是完全不可接受的。”

他指出，不少事故原本可以避免，问题往往出在托运商没有遵守规定。锂电池和化学品是最常被错误申报的两类危险品，也是引发火患的主要风险，其中电池一旦起火就很难扑灭。

克拉梅克说，船只发生火患时，船员没法逃离，而须亲自灭火自救，因此能否及时驶入指定的避难港口寻求援助至关重要。

“但依目前情况，当船舶在海上起火时，没有多少港口愿意让它驶入。若船只在港口起火，他们甚至会把你拖出港口，以保障港口安全。这恰恰与我们希望看到的方向背道而驰。”

新加坡、马来西亚和印度尼西亚星期二也重申，将继续共同努力，确保马六甲海峡和新加坡海峡保持自由、开放和安全，让国际船舶安全通行。