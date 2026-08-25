本月底至12月中旬的每个星期六，在参与计划的邻里商店、湿巴刹、咖啡店和小贩摊位使用电子钱包PayLah!消费，可获得3元现金回扣。

星展银行与储蓄银行星期二（8月25日）发文告说，本星期六（29日）重启PayLah!每周六3元现金回扣活动，至12月19日为止。接下来活动期间的每个星期六，首16万名消费者到参与活动的商户使用PayLah!扫描付款，即可享有最高3元现金回扣。

今年的活动将连续举行17周，比去年多五周；提供总计270万份现金回扣，比去年增加约40%。

星展银行消费银行部主管王永顺在文告中说，在物价上涨的当下，能省则省。“我们很高兴连续第四年推出PayLah!现金回扣活动，帮助减轻客户在必要开支方面的负担。活动也能鼓励更多人支持邻里商家，回馈我们所服务的邻里社区。”

星展银行2023年首次推出每周3元PayLah!现金回扣，当时主要针对小贩餐饮，以帮助顾客应对不断上涨的日常开销。2024年，活动进一步扩大至湿巴刹、咖啡店和邻里商店，让更多消费者及本地商家受惠。

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去年活动兑换奖励用户 近四成是年长或低收入者

目前，通过PayLah!扫码支付的交易中，有一半用于邻里商店和小贩摊位，购买的是食品和日常用品。去年兑换的现金回扣奖励中，36%用户是乐龄人士和或月入低于2500元者。

参与活动的小贩、湿巴刹摊主和邻里商家，去年活动期间每逢周六通过PayLah!交易的收入也增长了50%，超过了2024年类似现金回扣活动期间所记录的40%增幅。

星展集团早前宣布总值1000万元援助计划，协助公众减轻生活费上涨的压力，包括7月18日启动“星展周六省钱计划”（DBS Saturday Savings）。PayLah!每周六3元现金回扣，正是星展周六省钱计划下的活动。

在星展周六省钱计划下，从7月18日至8月29日，在全岛的昇菘和巨人超市，消费者只要使用星展或储蓄银行的信用卡或转账卡付款，购买超市自家品牌的鸡蛋和白米，可个别享有3元折扣。不过，这项优惠奖励名额有限，每个周六只有约9万个，先到先得，领完为止；每名客户每件商品也只享有一次优惠，也就是说，每人每周六分别购买鸡蛋和白米，可省多达6元。

迄今，逾44万份鸡蛋和白米优惠已兑现，为消费者节省超过130万元。