人工智能将改变大学开展研究的方式，以及教学与学习的模式。总理公署高级顾问、淡马锡主席张志贤认为，人工智能时代，重要的技能或许不再只是提出或复述答案，而是在于能否提出正确的问题。

张志贤星期三（8月26日）获南洋理工大学授予文学荣誉博士学位，由南大名誉校长、尚达曼总统颁赠。张志贤在会上发表感言，谈及人工智能（AI）革命，并反思大学应教什么、如何教学。

他说，互联网搜索引擎长期以来让人们轻易获取信息和符合事实的答案，如今AI更能在数秒内生成复杂问题的答案，并提供解释和分析，甚至解决一些几十年来令顶尖数学家感到棘手的数学问题。

“因此，重要的技能或许不再只是提出或复述‘答案’，而是提出正确的问题。”

他也强调：“我们仍然需要掌握自身专业领域的核心概念、理论和原理。但越来越重要的是，探究和学习的过程本身，将与知识体系同等重要。”

由于气候变化、安全和社会凝聚力等重大挑战，都不受学科界限约束，而许多创新和发现也发生在不同学科的交叉领域，因此大学也须帮助学生理解不同知识领域之间的联系。

张志贤呼吁，教学方式须不断演进，继续促进人们全面发展。AI或能为每名学习者提供个性化导师，但人类教师仍不可或缺，角色将从知识传授者转向挑战、引导和启发学生，并培养他们的辨别力和判断力。

“无论科技多么强大，它都无法作出真正的判断、建立信任，也无法为其造成的后果承担责任。”

他也强调，大学不仅是获取技能的地方，也是培养品格、韧性、责任感和使命感的社群。价值观、身心健康、体育、文化和社会服务同样是教育的重要组成部分。

“AI可以帮助我们朝着既定目标不断优化。但人类仍必须决定：哪些目标值得追求，并为由此产生的后果承担责任。”