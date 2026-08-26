人工智能日益用于内容创作、研究创新及辅助决策，政府展开公众咨询，探讨人工智能发展对新加坡版权和专利制度的影响，并征求各界意见，以确保相关法律和框架能够继续应对新兴科技发展。

律政部长兼内政部第二部长唐振辉，星期三（8月26日）在全球知识产权论坛开幕式上宣布这项咨询计划。他指出，人工智能（AI）正在颠覆传统的创作、创新和价值生产方式，知识产权制度面对的整体运作环境也已随之改变。

他强调，不应将旧有规则简单套用于新技术，而是必须重新思考，在创作方式发生改变的情况下，什么样的规则才最能继续鼓励创作和创新。“如果这意味着要废除某些旧规则并制定新规则，那就果断去做。我们已经做好随时调整的准备，行业走得多快，我们就跟得多快。”

这项公众咨询由律政部与新加坡知识产权局展开，从即日起一直持续至10月22日下午5时。

唐振辉指出，我国现有的“计算数据分析”（Computational Data Analysis）版权豁免条款，为AI等技术进行数据分析提供法律依据，在支持创新的同时兼顾权利持有者的利益。不过，随着AI越来越普及，政府必须重新检视并确保这项豁免仍能持续取得最适当的平衡。

多个国家在探索如何界定AI版权豁免权

目前，全球多个国家也在探索如何界定AI版权豁免权，即规定某些行为不构成侵权、从而使AI研发者免于法律责任，但采取的机制各不相同。例如，日本和欧盟允许文本与数据挖掘；美国主要依据“合理使用”原则；澳大利亚、韩国和印度也在探索不同做法。

唐振辉说，新加坡将仔细研究国际经验，寻求“最合适的平衡点”。

针对全球频发的AI训练侵权诉讼，包括美国近期针对AI音乐生成软件Suno的诉讼，唐振辉认为，除了完善法律框架，未来权利持有人可能也须要采用更多技术性防范手段，防止作品在未经授权的情况下被用于AI训练，而政府也会探讨如何帮助资源有限的小型权利持有人，加强这方面的能力。

唐振辉指出，AI时代的商业价值来源正从“稀缺”走向“充裕”，例如法国流媒体音乐平台Deezer每日接收的AI生成音乐，已从去年1月的1万首增至9万首。“但这并未降低创意本身的价值，而是改变了企业的竞争壁垒。”

他解释说，当任何人都能在几秒钟内利用AI生成一则优秀的广告时，广告背后的品牌、基于数据的需求洞察，以及将产品推向市场的商业网络与专业知识，才是企业立足的核心优势。

根据律政部与知识产权局联合发布的文告，我国知识产权制度既要保护创意与投资，也须让创新成果惠及公众。本次咨询聚焦版权与专利两大领域，重点探讨如何通过法律调整、实务信息资源及非约束性的技术措施，提高知识产权制度的确定性和问责性，并增强各方信心。

在版权方面，重点讨论加强AI训练的法律确定性与问责机制、AI部署中的版权风险管理，以及AI辅助作品中人类创意的定位；专利方面，则探讨现有的发明人认定原则如何适用于人类与AI日益广泛的互动，以及大量AI生成的技术披露内容会如何影响现有技术的格局。

当局早前已与权利持有人、科技公司、创意产业代表、法律从业者、学者及其他利益相关者交流，并以共创方式探讨AI相关的知识产权问题。这次咨询旨在进一步听取更广泛的意见，公众可通过FormSG或电邮提交意见。