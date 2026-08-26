总理黄循财星期天（8月23日）在国庆群众大会发表演说后，《海峡时报》有部短片在社媒上吸引了不少眼球，内容大致是一名单身人士在听到黄循财反复提到给予“家庭”的支持后，逐渐失落的表情。

不得不说，这部短片除了让人会心一笑，其实也变相点出：政府宣布一系列鼓励生儿育女新措施后，也应思考该如何缓解无孩国人的相对剥夺感。

从金钱到时间，狮城父母未来所能获得的福利可谓大幅跃进。

金钱部分，每个公民孩童从出生至17岁的整个成长过程，可获得政府近7万元补助。学前中心费用也将逐步下调，最迟2030年，全日制托儿和托婴收费顶限将分别下调至150元和300元。

时间部分，12岁及以下公民孩童的在职父母，依照孩子数量，每年各可享有八天至12天育儿假。为鼓励雇主“支持为人父母的雇员”，接下来每名在职家长每年最多能享有的12天育儿假的相关费用，也将由政府承担，顶限为每日500元，每周最多2500元。

其他和为人父母者相关的福利还包括有子女的首次购屋家庭，可凭每名18岁及以下公民子女，在预购组屋销售活动多获一次抽签机会。

黄循财总理在国庆群众大会上宣布多项减轻国人生儿育女负担的新措施。（李冠卫摄）

从增加育儿费用补助，到延长育儿假保障家长陪伴孩童的时间，意味着新加坡将进一步在国家财政支出，以及民间企业活动部分拨出更多资源，降低国人生育子女的机会成本。

若从金钱角度来看，各类育儿津贴补助的绝对金额更是大幅增加，甚至超过了素以慷慨社会福利著称的北欧国家。

换句话说，养育小孩这件事，已从单单只是父母的事，逐渐转变为“集全村之力养育小孩”。

政策研究所高级研究员卡尔帕娜（Kalpana Vignehsa）博士就在一篇评论文章指出，这形同把养育孩子视为一种社会基础设施，由于未来新加坡社会的命运系于此，因此整个社会也必须共同建设及维护这一社会基建。

但这也意味着，当局未来必须进行更多的对话与说明，解释人口危机为何对国家未来影响如此之巨，特别是劳动力萎缩对整体经济的潜在冲击。

育儿假延长或对职场造成影响

另一点值得注意的是，育儿假大幅增加可能对职场造成的影响。

在职父母难免担心，尽管在法规上，他们完全有权利享有育儿假，但现实职场却可能存在隐形歧视。

首先，在职家长育儿假增加而多出的工作，要由谁来接手？若无法妥当分配，导致单身及无孩子员工的负担加重，或将在团队内部引发摩擦及不满。

其次，除了担心请育儿假会给其他同事增加负担而感到愧疚，过去已有不少报道指出，部分家长担忧拥有孩子的这一事实，可能使他们在求职及职业发展中受到无形限制。

在资源往有小孩家庭倾斜的情况下，相关对话必须持续进行，以避免其他群体产生不平之感。（海峡时报）

此外，尽管政府针对育儿假为企业提供部分薪酬成本补偿，但人手较紧缺的中小型企业，却未必有更多余裕，能合理安排人手填补生产力落差。

这又会反过来导致在不同领域工作的在职父母，使用育儿假时面临不同程度的挑战。

一旦雇主基于营运考量，对家中有小孩的职员施加隐形的限制乃至歧视，如何避免上有政策，下有对策，将是整套新育儿政策能否奏效的关键。

从社会层面来看，政府亦有必要展开更广泛对话，向公众阐明亲家庭政策与全民长远福祉的紧密关联。唯有凝聚共识，才能有效化解不同群体间“为何要替别人养孩子”的心理失衡及对立情绪。