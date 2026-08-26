【红蚂蚁】出台新育儿福利 须避免“帮别人养孩子”心态滋生
总理黄循财星期天（8月23日）在国庆群众大会发表演说后，《海峡时报》有部短片在社媒上吸引了不少眼球，内容大致是一名单身人士在听到黄循财反复提到给予“家庭”的支持后，逐渐失落的表情。
不得不说，这部短片除了让人会心一笑，其实也变相点出：政府宣布一系列鼓励生儿育女新措施后，也应思考该如何缓解无孩国人的相对剥夺感。
从金钱到时间，狮城父母未来所能获得的福利可谓大幅跃进。
金钱部分，每个公民孩童从出生至17岁的整个成长过程，可获得政府近7万元补助。学前中心费用也将逐步下调，最迟2030年，全日制托儿和托婴收费顶限将分别下调至150元和300元。
时间部分，12岁及以下公民孩童的在职父母，依照孩子数量，每年各可享有八天至12天育儿假。为鼓励雇主“支持为人父母的雇员”，接下来每名在职家长每年最多能享有的12天育儿假的相关费用，也将由政府承担，顶限为每日500元，每周最多2500元。
其他和为人父母者相关的福利还包括有子女的首次购屋家庭，可凭每名18岁及以下公民子女，在预购组屋销售活动多获一次抽签机会。
从增加育儿费用补助，到延长育儿假保障家长陪伴孩童的时间，意味着新加坡将进一步在国家财政支出，以及民间企业活动部分拨出更多资源，降低国人生育子女的机会成本。
若从金钱角度来看，各类育儿津贴补助的绝对金额更是大幅增加，甚至超过了素以慷慨社会福利著称的北欧国家。
换句话说，养育小孩这件事，已从单单只是父母的事，逐渐转变为“集全村之力养育小孩”。
政策研究所高级研究员卡尔帕娜（Kalpana Vignehsa）博士就在一篇评论文章指出，这形同把养育孩子视为一种社会基础设施，由于未来新加坡社会的命运系于此，因此整个社会也必须共同建设及维护这一社会基建。
但这也意味着，当局未来必须进行更多的对话与说明，解释人口危机为何对国家未来影响如此之巨，特别是劳动力萎缩对整体经济的潜在冲击。
育儿假延长或对职场造成影响
另一点值得注意的是，育儿假大幅增加可能对职场造成的影响。
在职父母难免担心，尽管在法规上，他们完全有权利享有育儿假，但现实职场却可能存在隐形歧视。
首先，在职家长育儿假增加而多出的工作，要由谁来接手？若无法妥当分配，导致单身及无孩子员工的负担加重，或将在团队内部引发摩擦及不满。
其次，除了担心请育儿假会给其他同事增加负担而感到愧疚，过去已有不少报道指出，部分家长担忧拥有孩子的这一事实，可能使他们在求职及职业发展中受到无形限制。
此外，尽管政府针对育儿假为企业提供部分薪酬成本补偿，但人手较紧缺的中小型企业，却未必有更多余裕，能合理安排人手填补生产力落差。
这又会反过来导致在不同领域工作的在职父母，使用育儿假时面临不同程度的挑战。
一旦雇主基于营运考量，对家中有小孩的职员施加隐形的限制乃至歧视，如何避免上有政策，下有对策，将是整套新育儿政策能否奏效的关键。
从社会层面来看，政府亦有必要展开更广泛对话，向公众阐明亲家庭政策与全民长远福祉的紧密关联。唯有凝聚共识，才能有效化解不同群体间“为何要替别人养孩子”的心理失衡及对立情绪。