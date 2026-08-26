一名男厨师在餐厅角落非礼和性侵11岁女童近半小时，尽管女童频频说“不”，男厨师仍继续犯案，不顾四周坐着其他顾客。

今年63岁的被告卡辛·祖马哈星期三（8月26日）在高庭承认性侵14岁以下孩童的罪名，被判监禁八年，外加坐牢六个月以取代鞭刑。他也面对两项非礼和一项抵触《儿童与青少年法令》的控状，交由法官下判时一并考虑。

控方在判刑陈词中斥责被告胆大妄为，公然在属于公共场所的餐厅犯案，而且受害女童年仅11岁，想反抗却无力逃出被告的魔掌，这些都是本案加重刑罚的因素。

这起案件发生于2025年6月27日，在本地一家商场的餐厅。卡辛是餐厅厨师，与女童的女亲友是同事关系。

根据控方披露的案情，女童不时到餐厅找女亲友，因此认识卡辛并称他为叔叔。

案发下午4时许，女童走进餐厅等候还在工作的女亲友，当时其他职员与顾客也在餐厅。卡辛在餐厅角落的一张桌子休息，女童上前坐在卡辛旁边。

女童因觉得背部痒，便叫卡辛帮她抓痒。卡辛先伸手到女童背部，接着移到女童衣服下，反复问女童是否可以摸她的胸部。女童一直回说“不”，赶紧把身体往桌子靠，但卡辛还是得逞。

女童被非礼后想逃离座位，但右手被卡辛紧紧捉住。卡辛把女童的脸转向他，一口亲在女童嘴上，然后用手指性侵女童。接着，卡辛把女童的手拉到自己的下体，问女童是否要抚摸他。女童感到非常恶心，却无法逃离。

过了一会儿，卡辛终于松开女童的手，女童当时已被性侵犯将近半小时。卡辛警告女童不准把发生的事情告诉任何人。女童没有等女亲友下班就赶紧跑回家，但没来得及等女亲友回到家就睡着。

案发隔天，女童再次去餐厅找女亲友，把卡辛的恶行告诉对方。女亲友马上质问卡辛，卡辛原本否认，直至女亲友说查看餐厅电眼和报警，卡辛才承认犯案。餐厅经理知情后报警，卡辛随后被捕。