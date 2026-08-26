男子醉倒在咖啡店地板上，被饮料摊女助手叫醒后恼羞成怒，用托盘和塑料椅攻击她，还趁她失足跌倒时，骑在她背上痛殴，导致她头皮割伤、脊椎骨折。

这起事件发生在去年11月9日凌晨3时30分，地点在陶纳路第150座的咖啡店。

被告莫德南（65岁，译音）面对九项包括偷窃、蓄意重伤、失信，以及抵触防止骚扰法令等的控状，他承认其中五项，被判坐牢12个月又6周，也被令赔偿358元。

受害者是上述咖啡店的一名59岁饮料摊女助手。

案情显示，被告案发当天在实龙岗路一带喝酒，之后醉倒在事发地点。受害者在凌晨3时30分尝试将被告唤醒，岂料被告醒来后对她爆粗。

双方发生口角后，被告往受害者的头部扔了一盘面，之后受害者见被告要离开，便拿了一张塑料椅挡住他的去路。被告对此反击，用托盘击打受害者手臂，还捡起附近物品砸向受害者头部。

过程中，被告对受害者施以锁喉（headlock），在受害者挣脱后，被告又将她的头部按向地面，并在她倒地后骑在她背上。

两名路人见状立即上前将被告拉开，但被告仍不罢休，继续拿起塑料椅猛击受害者的头部和脸部。他伤人后逃离现场，不久后被警方逮捕。

受害者事后被送往陈笃生医院接受治疗，被诊断为头皮割伤、脊椎骨折。