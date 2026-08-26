自落成以来屡次出现鸟撞玻璃事件，过去四年里就发生200多起，南大教学楼经学生数年倡议和筹得近12万元资金，终于从上个月起贴上防撞贴纸，让飞鸟及时发现玻璃的存在。

《新明日报》报道，南洋理工大学的艺术、设计与媒体学院（ADM）临近西部集水区的森林，建筑设计又采用了大面积的玻璃墙，与周遭的环境融为一体，导致许多飞鸟无法辨识玻璃而撞上这栋2006年落成的大楼。

虽然有的飞鸟在撞击后生存下来，但更多鸟儿因伤重不治，甚至坠入庭院的水池而溺毙。

就读南大的伊祖（23岁）是Project Avigate计划的执委之一。他指出，学长们认为问题严重，于2022年发起了这项计划，由学生自发巡逻教学楼，收集有关鸟撞玻璃的数据，再向校方提出解决方案。

“过去四年里，单单是ADM教学楼就有200多起鸟撞玻璃事件，而其他建筑也有类似情况。如果鸟儿的尸体完好，我们会联系李光前自然历史博物馆，看他们有没有兴趣收下，没有的话则会妥善处理。”

除了前年向校方提呈一篇长达51页的报告之外，Project Avigate也在去年10月举办筹款义卖会和线上募款，成功为防撞贴纸的工程筹得6万元，比原本的目标多出一倍。

防撞贴纸采用来自北美洲的圆点设计，提高玻璃对飞鸟的可见度，也确保不会影响总体外观。（档案照片）

防撞贴纸成效待观察

在大学的资助下，双方一共筹得大约12万元，展开为时一个月的工程，并于7月31日结束，赶在北方候鸟南迁以前完成。届时，玻璃的贴花将帮助飞鸟及时发现玻璃的存在，有望减少鸟撞玻璃的事件。由于鸟撞玻璃事件通常到每年10月份才会达到巅峰，因此到时候才能知道防撞贴纸的成效如何，并且要持续观察多两三年才能确定。

南大发言人答复《新明日报》询问时指出，防撞贴纸涵盖了沿着飞行路线的玻璃面板，解决鸟撞玻璃最主要的隐患，目前并无打算在校园的其他角落贴上防撞贴纸。

完整报道，请翻阅2026年8月26日的《新明日报》。