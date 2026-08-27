找对象这档事，红蚂蚁“下架”好一段时间了，没实际经历过现代男女“喜欢右滑、没兴趣左滑”的风潮。

观察身边一些年轻世代，以及还在“约会市场”奋战同辈人的经历，不难发现，用交友软件寻找另一半，已越来越普遍。

然而，对于交友圈日渐缩小的现代人，交友软件虽能认识到更多潜在对象，却也藏着各种陷阱。交谈的潜在对象，可能过度包装、虚报感情状态，甚至连人设都作假。

在充满“滤镜”的交友软件，筛选出契合的灵魂伴侣，难度似乎越来越高。如何拨开重重迷雾，找到更真实的对象，也因此成为不少使用者急欲找寻的答案。

美国媒体《华尔街日报》最近报道，部分在交友软件寻找约会对象的美国人因为“被骗怕了”，决定另辟蹊径，改用职场社交与求职平台领英（LinkedIn）寻找伴侣。

一直以来，领英的定位都是“公事公办”，找工作与专业职场交流是卖点。但也因为其专业性质，让用户“谎报身家背景”的可能性大为降低。用户的个人背景信息，包括工作经历和学历可信度更高。

领英的核心定位是专业职场交流，却因详实的个人背景资料，意外成为交友软件的替代品。（取自网络）

值得一提的是，“修到妈妈都不认识的照骗”是一般交友软件的致命缺点，这在领英也获得完美解决——用户使用的职业大头照，清晰展现个人轮廓，线下见面就能少点“人面不知何处去”的尴尬。

制作履历平台Zety的一项调查显示，约四分之一的美国雇员可接受把领英当作另类的约会平台。另外，有22%的受访者过去曾在领英尝试展开浪漫情缘。

从这类用户使用领英谈恋爱的出发点可以推敲出，确认对方的信息真实性，是影响交友体验的关键。

新加坡的交友软体世界，也存在虚假个人信息、乃至爱情骗局，以及其他网络诈骗行为。

《海峡时报》曾报道，一名新加坡男子因在传统交友软体无法成功配对，转而在领英展开实验性质的求偶尝试，不过最终并未成功。

但据观察，领英“恋爱化”的趋势并未在本地出现。

一项调查显示，约四分之一的美国雇员可接受把领英当作另类的约会平台，但这股趋势似乎还没在本地出现。（路透社）

从美国单身人士改用领英的风潮观之，担忧潜在对象信息真实性是主要因素。但在新加坡，随着几个热门交友软体采取更严格的身份认证机制，相关疑虑应该有所消退。

例如，Tinder要求本地用户进行脸部辨识，以筛除利用虚假资料注册的用户。

Coffee Meets Bagel更进一步纳入Singpass认证机制。

这类认证措施有助于降低虚假个人资讯的情况，以及兜兜转转后被“照骗”蒙混的可能性。

其中，透过Singpass认证，能确保用户的婚姻状况无所遁形，避免真心想在交友软件寻找另一半的用户遇人不淑，不慎搭上别人的老公或老婆。

对别有所图的人而言，使用这类交友软件时，机会成本也相应提高。

国家人口及人才署2021年的婚育调查显示，本地有58%单身人士对交友网站及软件持开放态度，较2012年的19%大幅增加。

市场调查公司Milieu Insight今年一项调查也发现，42%的新加坡受访者曾使用交友软件。

这凸显使用交友软件在新加坡已是不少人寻找爱情的途径。因此，如何确保交友软件上的潜在约会对象信息真实，避免浪费彼此时间，也将深刻影响本地人的恋爱体验。

单身者不必在领英“假公济私”，将有赖于一般交友软件所提供的体验是否足够“货真价实”。