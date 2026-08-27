为应对日益复杂的争议，新加坡调解中心将推动结构性改革，整合并精简现有调解员分层架构，把战略重点从量的增长，转向提升专业水平、机构业绩与科技整合。

新加坡调解中心（Singapore Mediation Centre）目前有近500名证实注册的调解员，包括近400名初级调解员（Associate Mediator）和80多名主任调解员（Principal Mediator）。调解中心主席安德烈法官（Andre Maniam）星期四（8月27日）在新加坡调解讲座上致辞时指出，在新架构下，初级调解员和主任调解员将统一纳入规模较小的“首席调解员名册”（Lead Mediator Panel），定2027年中落实。

安德烈强调，新加坡已发展成广受国际认可的解决争议枢纽，而这种认可也意味着国际社会对我们自有另一番期待。“正因为如此，我们的重点必须从壮大行业规模和增加调解员人数，转向提升卓越水平、专业能力与专业标准。我们的主要目标是确保选择通过新加坡调解中心寻求解决争议的各方，能接触到强大运营能力支持下最优秀的调解员、最专业的服务，以及最佳的调解体验。”

这项改革，与律政部和新加坡国际调解学院近期一项检讨所反映的行业趋势一致。检讨指出，在成熟的市场环境中，调解员的素质越来越取决于在职实战经验，而非单凭正式认证。因此，新加坡国际调解学院将在2027年3月之前，终止认证与伙伴计划。

新加坡调解中心也将与新加坡法律学会（Singapore Academy of Law）合作，推出新的调解代理课程，以协助法律代理人掌握调解程序中的相关技巧。

调解中心与微软合作 制定《调解员提示工程指南》

除了人事结构调整，新加坡调解中心也将着重发展科技应用。中心与微软合作制定的《调解员提示工程指南》也在活动当天正式发布，为调解员在调解各阶段的行政与文书工作中运用生成式人工智能提供实用框架。

安德烈强调，调解工作在本质上仍是以人为本。“核心在于同理心、客观中立、察言观色，这些是人工智能所无法取代的。然而，只要在使用人工智能时多费点心思，它也可以成为真正的好帮手。”

他呼吁调解员善用新出炉的指南，并透露新加坡调解中心与新加坡法律学会将推出培训课程，帮助不熟悉前沿科技的调解员有责任有成效地使用生成式人工智能。

调解不仅仅为解决问题 更在于如何与分歧共存互利前行

美国前驻新西兰大使休布纳（David Huebner）发表主旨演讲时，敦促业者在解决全球冲突时跳出传统的政府对政府渠道。他以外交与调解的交汇为切入点，指出非国家行为体——包括跨国企业、公民社会组织和科技平台——在国家层面争议解决中所能发挥的作用，正变得日益重要。

在活动的座谈会上，休布纳以自己多年的外交经验回顾解决冲突的核心理念时说，调解并非如一般人所理解的那样，仅仅是为了解决问题。“对我来说，调解与外交一样，不在于解决问题，而是如何找到一种与分歧建设性共存的方式，从而辟出一条让双方足以互利共赢的前行之路。”

休布纳也提醒，虽然人工智能已加速用于预测冲突风险和模拟谈判，但外交领域的人工智能应用仍远不及自主军事领域的发展速度。他援引历史事例和自身的外交经历，鼓励国际法律界积极采用非传统工具，以应对多极世界中层出不穷的新争议。