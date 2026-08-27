尼泊尔与中国西藏交界部分地区发生严重泥石流洪灾，我国政府正筹备一项人道援助配套，支援当地救灾工作、满足受灾社区的迫切需求。

外交部长维文医生星期四（8月27日）在脸书发文，对灾情造成的人员伤亡表达深切哀悼，并向受灾民众致以慰问。他说：“在这个艰难时期，新加坡与尼泊尔及中国人民同在。”

维文指出，外交部正与尼泊尔和中国当局保持密切联系，为受影响的新加坡公民提供领事协助，并已通知他们的家属。

我国驻新德里高级专员公署正派遣领事应对小组前往尼泊尔，提供现场支援。

尼泊尔与中国西藏交界的喜马拉雅山区星期三（26日）发生大规模山体崩塌，泥石流阻断河道并引发严重洪灾。据早前报道，一支47人的旅行团在事发后失联，当中有两名新加坡人。截至星期四下午2时15分（尼泊尔中午12时），尼泊尔官方已确认有九名新加坡公民在泥石流洪灾中失联。

维文呼吁身处灾区的新加坡公民注意安全并保持警惕，密切关注当地事态发展，遵从当地政府指示，并通过外交部电子登记系统（eregister.mfa.gov.sg）提交个人资料，以便当局在必要时与他们取得联系。

我国外交部星期四在官网发布通知，提醒新加坡公民避开受洪灾影响的地区，包括拉苏瓦（Rasuwa）、努瓦果德（Nuwakot）、塔丁（Dhading）、廓尔喀（Gorkha）和奇特旺（Chitwan），并远离河流、河岸、桥梁及低洼地带。

身在尼泊尔的新加坡公民若需领事协助，可联系我国驻新德里高级专员公署24小时紧急热线（+91-981-020-3595），或外交部24小时值勤办公室电话（+65 6379 8800／8855）。