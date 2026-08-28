我国道路情况依旧严峻，今年上半年共发生3929起导致他人受伤或死亡的车祸，导致5151人伤亡。当中，涉及65岁以上年长群体的车祸达144起，同比增加近两成，当中近四成是因为乱过或没有在指定区域过马路。

根据新加坡警察部队星期五（8月28日）公布2026年上半年数据，我国今年1至6月共发生3929起导致他人伤亡的车祸，较去年同期的3826起增加2.7％；伤亡人数也从去年的4973人，增加3.6％到5151人。

令人担忧的是，伤亡人数自2020年同期起持续上升，并也是首次超过5000人。

上半年共发生3869起致伤车祸，导致5090人受伤。值得欣慰的是，致命车祸从去年同期的78起减少逾23％至60起，死亡人数从79人降至61人，这主要是涉及电单车骑士及后座乘客死亡人数的减少。

年长行人车祸增近两成 乱过马路为主因

然而，涉及65岁以上年长行人的车祸持续引发关注。

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数据显示，上半年共有144起涉及年长行人的车祸，同比去年的121起增加近两成；其中132人受伤、9人死亡。这里总数不同是因为在一些涉及年长行人的车祸总数，他们不是伤亡群体。

132人受伤者中，38.9％是因乱过马路或未在指定行人通道过马路所致。尽管死亡人数较去年同期的15人减少四成至9人，但交警透露，这仍占行人死亡总数的一半，凸显年长行人的脆弱性。

交警强调，将继续加强对年长道路使用者的教育，包括与社区伙伴紧密合作，灌输正确道路安全知识，同时鼓励家庭成员、朋友和看护者持续与年长者分享安全信息。

脚踏车与PMD事故伤亡上升 PMD增幅尤为显著

值得注意的是，脚踏车及个人代步工具（PMD）相关车祸的伤亡人数同样呈上升趋势。

今年上半年，脚踏车骑士及后座乘客的伤亡人数为396人，较去年同期的386人增加10人，增幅为2.6%。

相比之下，涉及PMD的车祸伤亡人数则从去年上半年的36人增至51人，增幅高达41.7%，增速尤为明显，反映出微型移动交通工具所带来的道路安全风险正在迅速攀升。

骑士伤亡占比最高 安全驾驶意识亟待提升

电单车骑士及后座乘客是另一高风险群体，相关交通事故占本地整体车祸总数的55.6%。今年上半年涉及电单车的车祸从去年同期的2096起增加4.3%至2186起，受伤骑士及后座乘客人数也从2335人增加5.8%至2470人。

尽管死亡人数较去年同期的43人减少34.9%至28人，但电单车骑士及后座乘客仍占所有道路死亡人数的45.9%，是致命交通事故中占比最大的道路使用者群体，凸显其脆弱性依然突出。

事故成因分析显示，造成电单车相关车祸的前三大原因分别为：骑士未注意路况、未能妥善控制车辆，以及变道时未谨慎驾驶，三者均与骑士自身的警觉性和驾驶技术密切相关，反映提升骑士安全意识与骑行技能刻不容缓。

酒驾被捕人数上升

酒驾情况也令人关注。虽然酒驾酿车祸减少，从去年上半年的74起减至今年的68起，但因酒驾被捕人数从874人增加到888人。

为加强震慑效果，我国国会已于今年7月通过修法，大幅下修法定酒精浓度上限。呼气酒精浓度限制将从每100毫升35微克降至15微克；血液酒精浓度限制则从每100毫升80毫克降至30毫克。

宣导执法并重 上半年接触逾16万人

交警指出，执法与宣导须双管齐下。当局在加强执法的同时，也积极推动安全驾驶教育工作，针对年长者和青少年等不同群体开展有针对性的道路安全意识宣导。今年上半年，相关活动已覆盖超过16万1900人。

交警局长周利玲高级助理警察总监说，虽然2026年上半年致命交通事故和死亡人数的下降令人鼓舞，但过去几年，道路交通事故和伤亡人数的上升趋势仍显示，我国在道路安全方面还有很多改善空间。

“弱势道路使用者，尤其是电单车骑士和年长行人，在交通死亡人数中所占比例依然居高不下。交警将继续加强执法能力，并与合作伙伴及社区密切合作，改善道路使用者行为并提升道路安全。”

她也强调，道路安全是大家的共同责任，每个道路使用者都扮演着重要角色。