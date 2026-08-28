超速行为连续三年攀升，今年上半年录得12万6000多起案件，较两年前增长逾五成。为应对这一趋势，交警已在武吉知马快速公路（BKE）试运行全新的“快速公路平均速度执法系统”（EASE），利用出入口摄像机计算车辆平均速度，试调期内不罚款，正式执法时间待公布。

根据新加坡警察部队星期五（8月28日）公布的最新数据，今年上半年共侦测到12万6976起超速驾驶行为，较去年同期的11万9640起增长约6%。回顾2024年同期，该数字为8万1141起，随后在2025年升至11万9640起，2026年进一步攀升至12万6976起，两年间增幅超过56%，超速违规形势日益严峻。

数据显示，速度仍是影响道路安全的关键因素之一。

较低的行驶速度为驾驶者提供更充裕的反应时间，有助于避免碰撞事故发生；而在事故难以避免的情况下，较低车速也能显著减轻事故的严重程度，降低人员伤亡与财产损失的风险。

为进一步遏制与超速相关的交通事故，并加强快速公路的执法能力，交通警察宣布已在武吉知马快速公路（BKE）试运行全新的“快速公路平均速度执法系统”（Expressway Average Speed Enforcement，简称EASE）。

该全新测速系统通过设置在快速公路出入口的警方摄像机， 记录车辆进入和离开执法区域的时间，并根据固定的行驶距离计算出车辆在该路段的平均时速。任何超过规定平均限速的车辆将被系统自动标记为违规超速。

在新系统试运行期间，当局不会对侦测到的超速车辆发出罚单，现阶段主要聚焦于系统的渐进式测试与校准。

交警将在EASE系统完成全部测试并准备就绪投入实际执法时，公布更多详情。

此次试运行不仅是对新技术的检验，也标志着交警在提升快速公路超速执法能力方面的进一步布局。除了加强处罚力度，交警正通过引入自动化测速技术，从执法层面更有效地约束驾驶行为，以改善整体道路安全环境。