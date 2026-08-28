尼泊尔与中国西藏交界的喜马拉雅山区星期三（8月26日）发生大规模山体崩塌，泥石流阻断河道，并引发特大洪灾，除了死亡人数不断上升，还有逾1400人失联，其中有至少九名新加坡公民。

其中两名失联者为苏米特·拉瓦拉（53岁，Sumit Rawla）和他的妻子舒巴克希·拉瓦拉（49岁，Shubakshi Rawla）。出事之后，他们的至亲持续在社交媒体上发布信息，征求有关两人下落的线索。

舒巴克希·拉瓦拉的弟弟库沙尔（41岁，Khushal Abrol）星期五（28日）接受《联合早报》访问时透露，姐姐和姐夫最后一次出现的地点是在灾情严重的尼泊尔边境城镇蒂穆雷（Timure）。

亲人的手机定位显示，这对夫妇星期三约早上7时还在蒂穆雷的凯拉什酒店（Kailash Hotel）。他们发回的一张照片也显示，当天早上他们到附近一个茶摊喝茶。

拉瓦拉夫妇是在上星期天（23日）飞抵尼泊尔首都加德满都，原本计划星期四越过边境进入西藏，前往冈仁波齐朝圣。

他们的两个女儿帕尔妮卡（19岁，Parnika）和凯妮莎（15岁，Kenisha）星期五在Instagram上传视频说，她们已经和父母失联48小时，急切盼望全家团圆。

姐妹俩说，由于父母都佩戴苹果和Hume智能手表，因此希望借助各国政府的力量，呼吁苹果等科技公司追踪手表定位，协助救援人员更快找到包括她们父母在内的失联者。

据尼泊尔旅行社Himalayan Glacier Adventure and Travel Company透露，拉瓦拉夫妇旅居加拿大，但持有新加坡护照。

库沙尔告诉《联合早报》，姐姐一家四口都是新加坡公民。据了解，新加坡大使馆在拉瓦拉夫妇家人寻找至亲过程中提供了不少帮助。