截至今年7月，已有约4500只流浪狗在2018年落实的流浪狗绝育计划下完成绝育。这相等于本地流浪狗总数的八成左右，超出原定七成的目标。其中65%的流浪狗也已顺利找到新主人、寄养者或收容所。

国家公园局旗下动物与兽医事务组（Animal and Veterinary Service，简称AVS）于星期五（8月28日）新推出本地首套《动物收容所指导原则》，针对收容所管理、动物居住环境、动物照料和医疗保健这四个领域，设定基本标准和最佳作业方式。

配合星期六（29日）的“新加坡特犬日”（Singapore Specials Day），AVS从星期四（27日）起，在丹戎巴葛国浩大厦（Guoco Tower）举行为期三天的动物领养活动。这是当局首次在市中心举办这类活动。

国家发展部兼外交部政务部长陈圣辉接受媒体访问时说：“过去，不同的动物福利团体都有自己的一套做法，但如今我们推出《动物收容所指导原则》，让收容所有一套共同的参考标准……是我们进一步提升本地动物福利的重要一步。”

当局于2024年12月至2025年2月期间展开公共咨询，收集了超过600份反馈与建议，当中有82%支持当局为动物收容所制定参考指标，以加强各机构运营的问责制和透明度。

指导原则有望标准化业者运作 提升动物福利整体生态

Mercylight主席林威扬说，组织主要为新加坡特犬提供庇护。相对纯种犬，新加坡特犬较难适应住家环境，所以如何提高领养率是组织面对的挑战之一。（特约摄影伍书永摄）

动物爱护组织Mercylight主席林威扬接受《联合早报》访问时说，这套指导原则肯定了组织的现行运作，同时也可统一不同业者的作业方式，整体上提升动物福利。

“作为一家公益机构，我们的作业方式已相当完善，之前已落实了守则列明的许多建议。这套守则更有助于规模较小的独立收容所（independent shelters），能引导他们制定更健全的运营机制。”

国家发展部兼外交部政务部长陈圣辉（左三）在动物领养活动上参观SPCA的展区。（特约摄影伍书永摄）

防止虐待动物协会（SPCA）副执行长曾淑渼受访时说，当不同业者遵守相同的作业标准，整体生态将得以改善，变得更专业。

曾淑渼指出，协会目前面对领养率下降的问题，导致SPCA收容所的容量逼近上限，难以再收留新的流浪动物。换言之，要提升动物福利，也需要公众支持，敞开家门领养猫狗。

新守则建议动物收容所制定财管计划 避免被迫搬迁事件重演

受访业者都说，资金是他们面对的另一挑战。根据AVS记录，现有约15家动物福利团体在本地运营动物收容所，他们的资金主要来自公共捐款或自资。

根据指导原则，动物收容所应制定明确的财务计划来管理接下来六至12个月的预期收入与成本。“收容所也应准备好停业计划，如预留一笔资金来支付员工薪水，以及安顿好辖下的动物。”

去年8月，本地规模最大的动物福利机构之一动物热爱者协会（Animal Lovers League）位于双溪登加动物之家（The Animal Lodge）的租约到期。协会因长期资金周转问题而无法妥善照料动物，还拖欠超过50个月租金，无奈须迁出动物之家。

当时，由协会照料的约160只猫狗，继续留在收容所，由另外五个动物福利组织接手照看和协助寻找领养家庭。