小到用细胞内的“快递员”治疗糖尿病和失智症，大到用垃圾废料建设大士港口。一批重大科技项目的幕后功臣，荣获我国科技界最高荣誉。

总统尚达曼和国立研究基金会主席王瑞杰，星期五（8月28日）在南洋理工大学颁奖给“总统科学与科技奖”的八位获奖者。总统科学与科技奖是本地科研界最高荣誉，设置四个奖项，今年迈入第18年。

今年总统科学与科技奖章得主是新加坡政府科学顾问委员会主席李全盛（71岁），他也曾为新西兰工程与咨询服务公司Beca服务了24年。

李全盛带领团队参与本地多项规划，在能源、环保、地下空间利用等不同领域找出解决方案。其中一个项目是将实马高岛垃圾埋置场垃圾焚烧后的灰渣、烂泥和水泥等混合在一起，制成填海工程的潜在建筑材料。

8月28日，总统尚达曼（左）为新加坡政府科学顾问委员会主席李全盛颁发总统科学与科技奖章。（张俊杰摄）

他在接受《联合早报》访问时说，这项计划目前已经在新加坡国立大学完成了实验，预计从2029年左右开始逐渐用于大士港口的建造。“我们用实际行动体现零废新加坡的决心。 ”

李全盛也推进在组屋、水库等地设置太阳能板，目前正探讨在快速公路等基础设施扩大使用太阳能。

发现亚洲人特有基因突变 探索老龄社会疾病新疗法

国大药学与制药科学系杰出青年教授刘博翔博士（34岁），是当天两位青年科学家奖得主之一。

国立研究基金会主席王瑞杰（左）为国大药学与制药科学系杰出青年教授刘博翔博士，颁发青年科学家奖。（张俊杰摄）

他利用人工智能和生物信息学方法，更准确地识别导致复杂疾病的相关基因，推动根据个体差异“量身定制”的精准医疗。

刘博翔牵头建立了国际上首个图谱，解释基因突变如何影响不同类型细胞“培训”细胞内传递生命指令的特殊“快递员”——核糖核酸（RNA）。

这个“培训”过程，让日夜不停工作的“快递员”懂得对“货品”（生命指令）进行必要的信息处理，再将它们交付给“客户”，也就是我们身体的重要构成物质——蛋白质。

他利用这个图谱，分析了474名东亚、东南亚和南亚捐献者的约100万个血细胞，并从中发现了与甲状腺自身免疫疾病葛雷夫氏症（Graves’ disease）相关的一个亚洲人特有基因突变。相关研究于2024年底上了国际学术期刊《自然—遗传学》（Nature Genetics）的封面。

他告诉记者，希望将所从事的研究工作，转化为治疗糖尿病、失智症等老龄化社会常见疾病的治疗新法。

“我希望大家能够‘迈开腿、管住嘴’做好疾病的预防……我们也会和医生合作，发现新的靶点，设计新的药物，为病患服务。”

另一位青年科学家奖得主为国大化学与生物分子工程系杰出青年教授侯毅博士。当天获奖项肯定的还包括总统科学奖得主国大化学系教务长讲席教授吴继善教授，以及荣获总统科技奖的团队成员新加坡科技研究局国家计量中心项目总监兼首席计量学家吴健、高级科学主管于胜凯博士、研究工程师陈仁凯，以及新加坡海事及港务管理局技术与创新司司长兼首席数码总监陈净翁。

王瑞杰在致辞中说，基金会将于近期发布首份科研、创新与企业2025计划（RIE2025）的报告，回顾2021年4月至2026年3月所取得的进展，介绍其中主要成果。

“这些成果不仅包括科研方面的结果，也包括科研成果如何转化应用，为新加坡经济作出贡献、创造新机遇，并切实改善新加坡人的生活。”

基金会也将公布RIE2030下一阶段的目标、规划和重点举措。