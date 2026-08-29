新加坡动物园一名饲养员在引导马来貘返回笼舍时遭咬伤，目前正在医院接受治疗，情况稳定并已在康复中。

这起马来貘“行凶”事件发生在星期三（8月26日）傍晚。事发时，动物园在进行例行收尾工作，一名饲养员正引导一头马来貘返回非展示区的笼舍，不料途中被咬。

眼见同事被咬，当时在展示区的另一名饲养员立即介入协助同事脱险，涉事马来貘也很快被安置回笼舍。

万态保育集团回复《联合早报》询问时表示，受伤饲养员已在医院接受密切观察，目前正在康复中。集团已与受伤员工及其家属保持联系，提供必要支持。

据了解，涉事马来貘为23岁雌性，属于原产于亚洲的唯一貘类品种，被世界自然保护联盟列为濒危物种。

万态保育集团指出，貘通常是害羞且不好斗的动物，此类事件极为罕见。（万态保育集团提供）

万态保育集团指出，貘通常是害羞且不好斗的动物，此类事件极为罕见。涉事马来貘在动物园的照料下出生，园内饲养员也在它出生后与其保持密切接触，包括在它的孕期与生产期间提供照护。

集团同时强调，尽管饲养团队与动物建立了深厚纽带，能提供高水平护理，但这起事件仍凸显野生动物即使熟悉饲养员、习惯人类存在，其行为仍可能不可预测，潜藏伤害风险。

万态保育集团指出，将审视此次事件及运作流程，评估是否需要采取额外措施，进一步保障员工与动物的安全。