一名32岁印度尼西亚男子涉嫌将一把19.5公分长的刀子藏在袜子内，试图通过樟宜机场第四搭客大厦离境中央安检区，星期六（8月29日）将被控上法庭。

警方星期五（28日）晚间发文告指，当局于星期四（27日）下午约1时10分接获通报，指一名男乘客在第四搭客大厦离境中央安检区，将一把刀藏在高帮鞋内。

初步调查显示，男子将一把全长19.5公分、刀刃长12公分的刀子，用多层塑料袋包裹后以胶带封住，藏在袜子内。

男子在通过X光安检通道前被要求脱下鞋子。负责操作X光机的策安（Certis Cisco）航空保安人员随后发现，男子右脚鞋内有可疑的尖锐物体。男子过后被带到搜查室，保安人员在他的鞋内发现一把刀和刀鞘。

男子将在《腐蚀性、爆炸性物质和攻击性武器法令》第6节条文下，被控在公共场所携带攻击性武器。一旦罪名成立，可被判坐牢最长三年，以及至少六下鞭刑。

警方强调，严正看待任何企图将攻击性武器带入公共场所的行为，并提醒旅客，无合法用途而携带攻击性武器者，将依法严惩。