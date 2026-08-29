义顺717商店中元会昨晚火力全开，延续40多年传统，举办歌台，邀来16位歌手与主持人轮番登场，近千人捧场，座无虚席。

歌台由创新娱乐制作策划，请来“双语天后”李佩芬担任全场司仪，受邀歌星包括“小明珠”朱莉莉、“千变王子”皓皓、宝贝姐妹、周炳顺、维彬、黄怡雯、婷婷、赖星丞、小颜、陈翔、“空姐歌手”胡秀惠、陈玥含、林晓婷和悦芊菱。

《新明日报》曾报道，今年4月，义顺717商店中元会卷入组屋楼下堆放杂物的争议。组屋楼下原是年长者聚会场所，中元会也曾在此存放或提供居民使用的物品，但接获投诉后，只能搬走相关物品，让不少年长者感到失落。

不过，中元会昨晚的歌台依旧热闹非凡，从傍晚6时许就陆续有人到场，巅峰时段甚至聚集近千人，座无虚席，不少人只能站在场外观看。

歌台由“千变王子”皓皓掀开场，主持以及献唱足足半小时，带动现场气氛。随后，活力十足的宝贝姐妹登场，后续更有美女歌星、唱将轮番上阵，节目有声有色。

中元会成员王福兴（69岁，货车司机）受访时说，从万礼“甘榜”搬迁到义顺后，歌台活动除了疫情时期，年年都举办，已成不可或缺的一环。

创新娱乐台主陈雅良也表示，他与父亲承办717中元会歌台已有40多年。“能延续那么久的也挺少见，这边人潮也一直很多，比较热闹。”

完整报道，请翻阅2026年8月29日的《新明日报》。