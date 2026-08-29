盛港中区推出新的导师分享工作坊，请来各行各业的专业人士同青少年居民分享经验并指点迷津，协助他们为人生与发展早做规划。

外交部长维文医生星期六（8月29日）在盛港集选区基层顾问艾乐米的陪同下，走访盛港中区，并参与在万国民众俱乐部举行的盛港中社区嘉年华活动。

我国多年来定期有系列部长走访选区活动，让部长体察民情，了解各区面对的课题。

维文医生（左三）星期六走访盛港中区，与基层顾问艾乐米（左四）一同在万国小贩中心和居民交流。（唐家鸿摄）

维文随后对媒体记者说，他上次走访盛港选区已是21年前，当时万国地铁站尚未启用，许多组屋也还未建成。

对于盛港这些年的发展与变化，他深表欣慰，尤其是看到这一区有这么多年轻家庭和孩童。“相信居民们都听到总理在国庆群众大会上所说的。我希望大家都会认真思考，并对总理传达的信息做出回应。我也希望未来，在盛港看到更多围绕着小宝宝的家庭。”

配合总理在国庆群众大会上一系列关于育儿政策的宣布，盛港中基层组织在这次的社区嘉年华会上准备许多亲家庭和青少年的活动；这包括由万国民众俱乐部通过“Sparks”计划，推出导师分享工作坊Youths X First Moves。

这个工作坊针对16岁至25岁的居民匹配不同专业和背景的导师，以小组形式通过游戏和聊天分享等，让年轻人获取有关初入职场、理财、就业选择等建议，帮助他们更有信心地规划未来。工作坊将根据报名反应做出安排，预计每季度办一次。

星期六的第一个工作坊共有25名男女青年参与，包括15岁的盛港居民周怡萱。她有志成为医生，不过母亲鼓励她探索各种可能性，因此她来参加工作坊，希望同导师和其他同辈人交流。

“这个活动很有趣，我的导师是网络安全专家，他除了分享了他的工作经验，也给了我指引，让我知道可以上哪里了解更多如何成为医生的相关信息。我想我还会继续参加这个活动。”

维文医生（右一）星期六走访盛港中区，和盛港集选区基层顾问艾乐米（右二）一起为孩童和家长们朗读绘本。（唐家鸿摄）

嘉年华会场上也有新加坡文学书展，居民可用新加坡文化通行证购买本地创作的儿童读物。现场也有作家交流和讲故事活动，这是盛港中区2024年推出Read 4 Kids每月阅读活动系列。

场上还有各种为多代同堂家庭准备的活动，包括无人机足球、地板冰壶和匹克球体验等。居民如果感兴趣，还可报名免费加入万国民众俱乐部的兴趣小组定期活动。

此外，为了帮助居民省钱，即日起至明年3月中的大部分日子里，他们可到指定咖啡店和小贩中心，享用各种特价饮料，最低仅5角。参与商家包括万国小贩中心、康埔桦艏（Compassvale Bow）第278D座咖啡店和266金味咖啡店、康埔桦连路（Compassvale Link）第267座喜多福咖啡店，以及万国巴士转换站食堂。