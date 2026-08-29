阿嫂疑违规在阿裕尼弯天桥骑行被稽查，竟单膝下跪，引起巨大关注。陆交局指出，执法人员只在履行职责，但有关人员可以更妥善处理，事后已反思。

阿裕尼弯和巴耶利峇大道之间的天桥跨越泛岛快速公路，是衔接两地的必经之路。《新明日报》从2019年开始就陆续报道，不少人贪图方便，会直接在天桥上骑行，即使当局放置告示牌和装电眼，但仍难以阻止违规行为。

一段视频日前在社媒上流传，一名阿嫂站在天桥上，旁边还有一辆脚车，两名男子则站在她的旁边。

一般相信，阿嫂是被两名执法人员拦下，双方对话时，阿嫂突然单膝下跪，前后跪了逾30秒后才自行站起来。

视频发布后引发热议，有公众认为阿嫂虽犯错，但执法人员可以更人性化处理，不应让老人家下跪求饶。与此同时，也有网民指出，就应该遵守法律，并承担起犯错的后果。

对此，陆交局回复《新明日报》询问时指出，理解该年长骑士所经历的难受与困扰。不过，行人天桥主要是为行人而设，空间也相对有限。在天桥上骑脚踏车属于违法行为，因为这可能对行人构成安全风险，因此执法人员按例执行任务，以保障行人安全。

发言人说，执法过程中与公众接触，执法人员有时会面对棘手情况，尤其是公众情绪激动或感到不安时。就这起事件而言，虽然执法人员必须履行职责，但他们原本可以用更敏感、更体恤的方式处理情况。相关人员已就此事进行反思，并承认可以更具同理心地处理。

“执法是艰难的，执法人员须应对各种不同情况，在坚定执行安全条例的同时，也须兼顾与公众互动时应有的同理心。我们将继续加强培训执法人员，让他们能够以更敏感和妥善的方式处理类似情况，同时确保对所有公共道路使用者公平且一致地执行安全规则。”

完整报道，请翻阅2026年8月29日的《新明日报》。