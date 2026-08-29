“亚答屋一间一间地拆了，剩下几间歪在老街的尽头，像几个不肯走的老人。”

在义安理工学院学生郑欣怡的笔下，屋檐默默见证着时代的变迁。从早期的亚答屋到现代的组屋，随着屋檐下居住的人换了一代又一代，这些建筑讲述的依然是同一个连贯的南洋故事。

“五脚基有多宽？刚好够一辆卖红豆冰的小车推过去，刚好够一个孩子张开双臂，指尖触到两边的柱子。站在五脚基下，是南洋下个不停的雨……”21岁的郑欣怡写道，组屋是垂直的甘榜，而组屋底层的“空”（void）留有昔日五脚基的影子。

新加坡福建会馆星期六（8月29日）举行第24届福建会馆文学奖颁奖典礼，国家发展部兼交通部高级政务部长孙雪玲以主宾身份出席，并为110名大专、中学和小学的得奖学生颁奖。郑欣怡凭散文《雨停的地方》夺得新加坡大专文学奖散文组的三奖。

共有32人获颁大专文学奖，40名中学生从515人中脱颖而出获颁“新蕾奖”、10人获得“新蕾爱拍客”奖、两人获得“爱拍客IG人气奖”。福建会馆属校小学生华文作文比赛，则有26名获奖学生和一项学校总冠军。

郑欣怡悉数消失的屋檐，新加坡社科大学大四生颜爱妮则在佳作奖小说《遗忘》中，书写屋檐下的独居老人如何适应当代个人主义的生活。

“说起当年住甘榜的日子多快活啊，不论是办酬神戏、婚嫁或丧事，全甘榜的人都会参与、出钱出力，非常热闹......他早上把‘寂寞’这个常客暂时打发走，顺便把午餐和晚餐一并买好，试问一个人要如何起锅煮饭。”

得奖学生跨越年龄层、题材和写作形式，不谋而合地用文字刻画对“家”的思念。“新蕾奖”低年级组三等奖得主、莱佛士女中二年级学生邹雨宸以《一张老照片》为题，写“阿嫲”独守名为春天的小镇，遇到年轻的“我”便拿出合照分享人生故事，而下一次回头时，“阿嫲”已然成为一段褪色的回忆。

孙雪玲致辞时，鼓励学生多观察身边的人与物，“文学不一定在很遥远的地方，它就在我们的组屋楼下，在巴刹和小贩中心，在学校的教室和讲堂”。

福建会馆文化组副主任许振义博士致辞时说：“希望大家继续保持对生活和写作的热忱，多观察、阅读与思考，继续写下身边的人、事、物，共同谱写属于我们的集体记忆和篇章。”

颁奖礼现场也举行了《讲好我们的新加坡故事》作者群分享会，三名作者林碧峰（笔名林野）、湛承宪和蔡裕林与学生分享写作经验和对岛国乡土的情怀。