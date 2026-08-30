外交部长维文医生将于8月31日至9月1日访问太平洋岛国帕劳的科罗尔，出席第55届太平洋岛国论坛领导人会议。

根据新加坡外交部星期天（8月30日）发布的文告，维文将在星期二（9月1日）举行的两项对话会上发言，即领导人与对话伙伴对话会及气候智能投资领导人对话会。他也将与太平洋地区领导人会面。

太平洋岛国论坛是太平洋地区成员开展合作以及与外部伙伴交流的主要区域论坛。新加坡与全部14个太平洋岛国都已建交，并于2022年成为论坛对话伙伴。今年论坛主题为“B.E.L.A.U——建设经济：生活、行动、团结”（Building Economies: Life. Action. Unity）。

外交部说，维文此次访问进一步巩固新加坡与太平洋地区之间的长期关系。新加坡与太平洋岛国同为小岛屿国家，在气候变化等全球挑战上拥有共同利益和相近立场。

这是维文第二次出席太平洋岛国论坛领导人会议。他曾于2023年11月出席在库克群岛举行的第52届会议，并推出一项为太平洋地区量身定制的发展援助配套。这项名为“新加坡—太平洋韧性与知识共享”（SPARKS）的配套，支持太平洋论坛成员国在气候韧性、网络安全和国际法等领域的能力建设，配套于2024年1月启动，运行至2026年底。

新加坡与太平洋地区保持定期高层交流。2024年5月，我国举办第三届新加坡—太平洋高层访问；交通部也定期举行新加坡—太平洋岛国交通部长论坛。

新加坡自1992年起通过新加坡合作计划等，为太平洋岛国提供能力建设和技术援助，涵盖金融、公共行政、经济发展等领域，并已举办90多个定制课程，至今惠及近1万名太平洋参与者。

维文访问帕劳期间将由外交部官员陪同。