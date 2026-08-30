中尼泥石流暴洪事发至今已超过100小时，在当地失联的九名新加坡人仍无音讯。一名受访家属说，我国外交部索取失联者的苹果账号（Apple ID），盼能助锁定失联者的位置。

其中一名失联者沙丽妮（Shalinny Deavy，40岁）是第一次参加尼泊尔朝圣团，其丈夫赛尔加内什（Selvaganesh，43岁）最后一次收到沙丽妮的信息，是在星期三（8月26日）早上9时15分。

赛尔加内什星期六（29日）告诉《新明日报》，事发后外交部代表人员成立了WhatsApp群组，里头只有他、妻子和外交部代表人员，并在群组里跟进情况。

他说，妻子使用苹果手机，外交部代表人员星期六也向他要妻子的苹果账号资料，以便与相关公司核实，并从中确定她的位置，相信有助于危机应对小组的工作。

他也指出，当局目前没有提及会安排家人到尼泊尔。

另外一对仍失联的夫妻苏米特·拉瓦拉（Sumit Rawla，海事顾问，53岁）和舒巴克希·拉瓦拉（Shubakshi Rawla，营养师，49岁）的两名女儿，早前也在社媒发布视频寻找父母。

两人在视频中也曾提及：“父母都有佩戴智能手表，如果有关公司能追踪到他们的具体位置，救援队或许就能更快找到他们和其他受困者。”

完整报道，请翻阅2026年8月30日的《新明日报》。