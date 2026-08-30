星期天（8月30日）下午，乌节路高岛屋外人潮涌动，目测有上万名公众挤满街道两旁，只为一睹F1赛车呼啸而过的震撼场面。

下午3时许，马赛地AMG马石油F1车队后备车手韦斯蒂（Fred Vesti）驾驶战车登场，伴随震耳欲聋的引擎轰鸣。车子在原地高速转圈，轮胎剧烈摩擦路面，白烟滚滚，现场欢呼声与快门声交织一片。

在历时约一小时的路演中，韦斯蒂接连上演短距冲刺、原地烧胎、降档减速和原地转圈等高难度动作。这类特技在F1正式比赛中难得一见，围观民众层层叠叠，不少人高举手机，唯恐错过任何瞬间。从百利宫到董厦约600米长的乌节路路段，临时改造成赛道，整条街气氛热烈。

这也是F1赛车自2011年4月红牛车队路演后，首次重返乌节路街头。

当年红牛车手库特哈德（David Coulthard）在乌节路上大秀车技，吸引上万人围观。时隔十余年，乌节路再度响起F1引擎轰鸣，盛况不减。

主办单位阿迪达斯和马赛地AMG马石油F1车队估计，为期两天的活动共吸引超过3万人次到场，为即将举行的新加坡大奖赛提前预热。