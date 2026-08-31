为减少借款人一时冲动借贷，从9月15日起，向合法放贷商借取无抵押贷款的人将有三个工作日的强制冷静期，商业贷款除外。

冷静期内若改变主意取消贷款，借款人无须支付利息，只须归还实际收到的贷款本金，以及部分贷款批准费。

律政部星期一（8月31日）发文告说，强制实施冷静期是为了让借款人有机会重新考虑借贷需求，同时确保合法放贷商在完成批准和发放贷款相关工作后，仍能获得相应补偿。

目前，借款人取消贷款时，合法放贷商可保留全额贷款批准费，并收取已经累积的利息。新措施实施后，借款人在冷静期内取消贷款，放贷商只能保留部分贷款批准费，而且不得收取利息。

具体而言，若无抵押贷款本金不超过5000元，放贷商最多可保留50元贷款批准费；若贷款本金超过5000元，则最多可保留相等于贷款本金3.5%的批准费。两种情况下，放贷商可保留的数额，都不得超过原先收取的贷款批准费。

借款人最终须偿还的，是实际收到的贷款本金，加上放贷商获准保留的部分贷款批准费，两者相加不得超过原本的贷款本金。

以一笔1000元的无抵押贷款为例，若放贷商预先扣除10%，即100元的贷款批准费，借款人实际收到900元。若借款人在冷静期内取消贷款，最多须偿还950元，包括收到的900元，以及放贷商获准保留的50元批准费。

若是一笔1万元贷款，放贷商预先扣除2%，即200元批准费，借款人实际收到9800元。借款人在冷静期内取消贷款，最多须偿还1万元，即9800元加200元批准费。

根据律政部规定，合法放贷商发放贷款时，原本可收取的贷款批准费最高为贷款本金的10%。

文告说，借贷决定有时出于一时冲动，因此设置冷静期，让借款人有机会重新考虑是否确实需要借贷；同时允许放贷商保留部分批准费，以补偿审批贷款过程中已经承担的行政和尽职调查成本。有关框架是在咨询代表合法放贷商的新加坡信贷协会（Credit Association of Singapore）后制定。

由于合法放贷商需要时间调整流程和系统，强制冷静期定于9月15日实施。律政部属下放贷人注册局（Registry of Moneylenders）将继续与相关各方合作，确保新措施顺利落实。