猫只管理框架两年过渡期结束，9月1日起全面严格执行，今后无执照养猫属违法，组屋每户最多只能养两只猫。本地至今有超过11万1000只家猫已完成登记。

国家公园局下属的动物与兽医事务组（AVS）于2024年9月1日实行猫只管理框架（Cat Management Framework），推出了宠物猫登记制度和针对家猫和社区猫的多项计划。两年的过渡期星期一（8月31日）结束后，新规全面实施。

国家发展部兼外交部政务部长陈圣辉星期一在脸书发文提醒，从星期二（9月1日）起，新养猫执照的限制正式生效，即组屋每户最多只许养两只猫，私人住宅最多可养三只猫和狗。

若家中饲养的猫数目超过限制，饲主只要在过渡期内申请了执照，便可保留所有宠物猫。

陈圣辉解释，要求必须为宠物猫植入微晶片并申请执照，有助于追踪它们的位置，促使饲主对宠物猫更负责任，一旦家猫走失了也更容易被识别并归还主人。

他提醒民众，如果尚未为家猫申请执照，应尽快办理，因为从9月1日起，饲养无执照的猫属于违法行为，可面对最高5000元的罚款。

在过去两年的过渡期中，AVS在全岛各地办了近170场活动，免费为超过1万3000只猫植入微晶片。宠物猫绝育援助计划也帮助了2900多个低收入家庭饲养的猫，完成绝育手术和微晶片植入，共计6300多只。截至目前，本地完成登记的宠物猫共超过11万1000只。

另外，同期通过“捕捉—绝育—放归—管理”（TNRM）计划处理的社区猫超过4700只。

如果未在过渡期间为家猫申请执照，今后申请时须付费。已绝育家猫的执照费为35元，终身有效；未绝育家猫的执照费为230元，每三年须更新。