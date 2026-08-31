我国政府将进一步向遭遇特大洪灾的尼泊尔提供人道援助，包括派遣人员和运送物资，支持灾后救援行动。新加坡警察部队也派出支援团队，包括协助验证罹难者身份的专家。

尼泊尔与中国西藏交界山区上星期三（8月26日）发生罕见大山洪，死伤与失踪人数至今持续攀升。根据中尼官方通报，这起灾难已造成至少797人死亡、3048人失踪，其中包括九名新加坡人。

我国外交部星期一（8月31日）发文告说，外交部长维文医生已同尼泊尔外交部长卡纳尔（Shisir Khanal）通电话，就灾情向尼方致以慰问。

维文肯定尼泊尔政府展开的救灾行动，并感谢尼泊尔当局在搜寻失联新加坡人方面提供了协助。卡纳尔则对新加坡政府的支持表示感谢。

文告指出，新加坡警察部队应尼泊尔的要求，派遣一支团队前往，成员包括能协助验证罹难者身份的专家。

此外，我国将运送一批人道援助物资到尼泊尔灾区，包括民用品和新加坡武装部队提供的物资。

我国已承诺捐出10万美元（约12万7000新元），支持新加坡红十字会的赈灾筹款活动；红十字会已筹得约100万新元。

外交部派出的危机应对小组已在上星期四（27日）抵达尼泊尔，为受影响的新加坡公民提供领事协助。

文告说，新加坡政府会继续同尼泊尔政府密切合作，提供所需援助。