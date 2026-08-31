针对政府拟明年初修法加强青少年社交媒体安全保障的举措，受访家长和专家表示欢迎，认为官方统一规定有助于减轻家庭监管压力。学者也支持分级管理的形式，提醒一刀切的年龄禁令缺乏科学依据且难落实，建议侧重于完善平台安全机制来保障安全。

数码发展及新闻部长杨莉明上星期五（8月28日）接受本地媒体联访，进一步说明政府接下来将如何加强青少年使用社媒的安全保障。这包括计划在明年初修法，规定各平台除了须核查用户年龄，也得预先关闭自动播放功能，以及防止陌生人通过私信等方式轻易接触青少年。无法或不愿提供这些安全保障的平台，可能禁止为18岁以下用户提供服务。

49岁的建材业者陈春燕有两个孩子，12岁的儿子上小六，16岁的女儿读中四；儿子还没有社媒账号，女儿已有。

陈春燕说：“当局拟议中的措施，对没有太多时间管控孩子屏幕使用时间的家长来说很有帮助。”

她担心儿子在玩网络游戏的时候，和世界各地的陌生玩家在线聊天，而这些人中可能有诈骗分子，甚至是恋童癖者。她还担忧，孩子可以输入比实际年龄更大的年龄来注册账号，因此家长扮演着重要角色。

她指出，十三四岁的孩子才刚进入中学，面对社交媒体上的各种内容时，可能还不够成熟，建议将使用社媒的最低年龄从13岁提高到15岁。至于政府考虑把这个使用门槛提高到18岁，她认为15岁以上再限制，效果不明显，反而会适得其反。

渐进式分阶段推行 专家建议给各方缓冲期

心理和家庭治疗机构Reconnect的临床总监和家庭治疗师陆雯英支持让13岁以下儿童远离社交媒体平台，但建议未来可以分阶段逐步把年龄门槛提高到15岁，让家庭、学校和平台都有时间适应，同时观察年轻人和平台在每个阶段如何应对，再决定是否进一步调整。

至于当局提出的新措施，陆雯英认为有助于从产品设计本身着手解决问题，但也提醒，新措施无法回应年轻人最初拿起手机的问题——可能是无聊、社交焦虑、渴望融入群体，或家庭关系紧张。

南洋理工大学南洋商学院市场营销学教授卡尔弗特（Gemma Calvert），长期从事社媒使用对青少年行为影响的研究。她不支持以任何年龄为界实行一刀切禁令，因为没有科学依据表明，儿童满13岁这一天，发展阶段就会突然出现一道明确的分界线。

这位英国神经学家说，青少年本来就对同伴和社会反馈更加敏感，全面禁止可能迫使年轻用户转向监管较少的平台，或寻找规避限制的方法，反而可能使他们更难获得保护。

“当汽车普及、交通事故增加时，政府并没有要求人们重新骑马。我们采取的是安全带、限速和提高汽车安全性等措施。社交媒体也需要类似的安全措施。”

对于年龄较小的儿童，她建议推出同一社媒平台的儿童或青少年版本，具有限制内容、默认使用私人账户、禁止成年人主动联系、加强家长控制等特点，并采用符合年龄的内容推荐系统，之后再逐步过渡到成人版本。

她还说，澳大利亚采取了最强硬的做法，限制16岁以下人士开设社交媒体账户，但实践证明在执行上并不容易。