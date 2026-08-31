一名76岁男子涉嫌非礼患有严重智力障碍的16岁少女，将在星期二（9月1日）与另九名同样涉及非礼案的嫌犯一起被提控，这些嫌犯年龄介于28岁至77岁之间。

警方星期一（8月31日）发文告说，76岁男子涉嫌于去年10月25日在金文泰3道一条有盖走道非礼16岁少女。两名路过的公众发现后立即报警，男子当场被捕。据警方了解，男子是受害人家人的朋友。

由于受害人属弱势群体，男子将面对一项非礼弱势群体的控状。

与这起案件性质相似的还有另一名40岁男子，他涉嫌在惹兰礼加（Jalan Lekar）一家苗圃的垃圾处理房内非礼21岁智障女同事。

另一名59岁男子则涉嫌从去年7月23日至9月1日期间，在马丁广场（Martin Place）住家多次非礼27岁帮佣。警方接获报案后四小时内逮捕男子。他将面对非礼帮佣的多项控状。

另一起非礼案则发生在私召车内，男乘客涉嫌非礼女司机。今年6月14日，28岁男子乘搭私召车时，涉嫌在36岁的女司机开车沿着中央快速公路（CTE）驶往摩绵路（Moulmein Road）出口途中非礼她。

男乘客当时相信已喝醉，借醉酒滋扰女司机。女司机随即报警，男子当场被捕。他除了面对一项非礼控状，也将因醉酒滋事被控。

另有一名60岁男子，涉嫌5月28日在禧街一家酒店酒吧的厕所内，两度非礼31岁女同事；之后又在酒店电梯内再次非礼她。女子当天报警，男子隔天被捕，将面对三项非礼控状。

其余案件，54岁男子涉嫌在邱德拔医院非礼31岁女子；37岁男子涉嫌在滨海湾通道一家酒廊几分钟内接连非礼两名女子；43岁男子涉嫌在劳明达街非礼29岁女子，警方借助电眼画面确认身份后，两小时内将他逮捕。

此外，一名30岁男子涉嫌去年圣诞节在里峇峇利路一家夜店非礼23岁女子，夜店保安介入将男子扣留并报警；另一名30岁男子则涉嫌在蔡厝港7道家中非礼23岁女子，并在另一起事件中向她暴露性器官。

根据《刑事法典》，非礼一旦罪成，可判最长三年监禁、罚款或鞭刑，或任何组合刑罚。若受害人是弱势群体或佣人，最高刑罚可加倍。

警方指出，这些案件显示，非礼行为既可能在陌生人之间发生，也可能涉及认识的人。警方严正看待所有性相关罪案，若有人滥用信任、熟识关系或近水楼台接近受害人干案，警方都将依法严惩。

警方也指出，多起非礼案因旁观者、朋友、保安人员或公众及时介入或报警而迅速侦破，因此呼吁公众若目睹性相关罪案，应及时挺身而出援助并举报。