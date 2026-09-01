新加坡和泰国时隔多年再次举行领导人非正式峰会，我国总理黄循财星期三（9月2日）启程前往泰国首都曼谷，会见泰国首相阿努廷。

这是两国自2003年以来第五次举行新泰领导人非正式峰会（Singapore-Thailand Leaders’ Retreat），也是黄总理2024年上任后与阿努廷的首次非正式峰会。

上一届新泰非正式峰会是在2015年举行，由我国前总理李显龙和泰国前首相巴育在新加坡召开。

总理公署星期二（1日）发文告说，黄总理和阿努廷将检讨新泰两国长期以来的防务与经济合作，同时探讨在绿色和数码经济、能源韧性、食品安全及打击跨境犯罪等领域进一步合作的可能。双方也会就国际和区域局势发展交换意见。

两位领导人也将见证我国社会及家庭发展部，与泰国社会发展与人类安全部签署推动社会领域合作的谅解备忘录。

新泰同为亚细安成员国，长期以来保持密切互动，通过“新泰促进经济关系”，以及“新加坡—泰国公共服务交流计划”等双边机制，持续深化各领域合作。

2025年，两国双边贸易额达524亿新元，同比增长17.8%。泰国是新加坡在亚细安的第三大贸易伙伴，我国则是泰国最大的外来直接投资来源国。

在高层交往方面，去年9月上任的阿努廷，同年11月即访问新加坡。

泰国是全球主要大米生产国之一。我国曾在去年阿努廷访新期间，与泰国签署有关粮食保障的合作备忘录，建立政府间大米购销机制。根据这项机制，泰国政府会在新加坡提出要求时，按双方商定条件向我国出口指定数量的大米。

此行随黄总理出访的包括总理夫人吕子蕊、公共服务统筹部长兼国防部长陈振声、外交部长维文医生、主管贸易关系的永续发展与环境部长傅海燕、社会及家庭发展部长马善高，以及数码发展及新闻部长杨莉明。