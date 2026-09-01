夜间遭一名陌生男子跟踪，两名女子“反跟踪”，结果男子反被吓跑。

遭跟踪的其中一人上星期六（8月29日）在社媒TikTok上载这段“反跟踪记”的视频。

视频显示，她和一名女性友人在组屋楼下被一名身穿灰色T恤，头发微秃的陌生男子一路尾随。期间，男子一度蹲在柱子后，鬼鬼祟祟地注视两人。

负责拍摄的女子原本想息事宁人，但友人坚持要和男子对质，并指对方“惹错人了”。

两人鼓起勇气，径直走向那名男子。走到靠近他时，友人掏出手机，想要拍下他的样貌。男子见状摆了摆双手并转身离去。两名女子继续加快脚步追上，男子接着拔腿狂奔，友人紧追不舍，并向男子大呼“老兄，我要追上你了”。

被两人“反跟踪”的男子显然受到惊吓，一边狼狈逃跑，一边嘴里不断嚷嚷说“对不起”。

据“慈母舰”（Mothership）引述女事主说法，两人当天在盛港一家超市买冰淇淋后，就近在附近组屋区找了一张长椅坐下聊天。她们注意到那名陌生男子在附近徘徊。

男子接着开口询问能否付钱请两名女子帮他做点事情。她们叫男子滚开，但他还是不停乞求两人“帮助”他。

男子随后离开，由于担心男子再度折返，两名女子也决定离开那里，途中瞥见那名男子在停车场窥视她们。女事主还说，男子发现两人注意到他后，便跑到另一座组屋底层，躲在柱子后。

女事主称，尽管她感到害怕，但由于友人坚持要拍下男子的庐山真面目，两人因此决定追上男子与他对质，但男子“体能比她们好”，最终还是跟丢了。两人并未针对这起跟踪事件报警。

《联合早报》已向事主发出询问，以了解进一步详情。

针对两名女子“反跟踪”吓跑跟踪狂的勇敢做法，有网民表示佩服，但也有人担心，如果对方持有武器，这么做可能会有风险。有网民认为，两名女事主应该向警方投报，避免其他人受害。