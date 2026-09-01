四狮城客申诉，在新山“裸身”露背按摩，竟有员工贸然开门“寻人”，怒而报警。按摩院店员指出，一切已交由警方处理。

这起事件发生于星期天（8月30日）晚上9时许，地点是马来西亚新山的一家按摩院。

事主洪健威（40岁，自雇人士）受访时告诉《新明日报》记者，他与家人一行四人当天到新山按摩，并在涉事按摩院预约了两小时的全身精油按摩疗程。“我和妻子分别被安排在私人单间，妻子的侄女和三姐则共用一间贵宾房。”

岂料，按摩约35分钟后，一名身穿白色短袖上衣的男子突然上楼，高声叫喊要寻找一名司机，还逐间打开房间查看。

洪健威称，男子并没有报出车牌号码，也没有说明要找谁，甚至还直接打开他们的房间。“我们趴在按摩床上，脱了衣服，背部裸露，对方打开我的房门，大约5到10秒后就离开。”

妻子高女士（40岁，自雇人士）则指出，当时她近乎全裸，面部朝下，不敢起身查看。“我的按摩师还得驱赶对方离开，场面十分尴尬。”

高女士的侄女和三姐也有同样遭遇，一行人察觉不妥，随即中止按摩、穿好衣服后外出找店家理论。

高女士说，经理说男子是按摩院负责停车的员工，但却迟迟无法让对方出来对质，他们一家人为此报警处理。

“我们事后感到很害怕，为什么客人按摩时，可以有人随便开门进来，这样一点隐私都没有。”

本报星期二（9月1日）早上联系上涉事按摩院，店员以有顾客为由，挂断了电话。之后再次致电时，前台店员称，事件已转交由警方处理，不便置评。

完整报道，请翻阅2026年9月1日的《新明日报》。