夜店巡场与经理因处理顾客骚动起争执，巡场把经理打倒，导致对方头撞玻璃脑受创失去嗅觉，星期一（8月31日）被判坐牢9个月又22周，罚款1200元。

被告是31岁的穆罕默德·阿德利（Muhammad Adli bin Amran）。他面对四项包括蓄意伤人导致他人重伤、抵触雇用外来人力法令及滥用电脑法令的控状。他承认当中两项，余项由法官下判时一并考量。

根据案情，被告案发时在位于怡东购物中心的Club Slim夜店当巡场，47岁受害者则是夜店经理。

2025年5月3日凌晨4时许，夜店内一名顾客与员工发生冲突，经理不满被告处理事件的方式，对他大声斥责，两人随后发生争执并动手。

闭路电视拍下约10秒的冲突过程。根据庭上播放的视频，被告与经理大打出手，双方僵持不下，旁边还站着几名男子，场面混乱。过程中，经理没有打中被告，被告则数次击打他，包括拳打头部，导致经理跌倒并撞上附近玻璃板，头部受伤流血。

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夜店员工随即电召救护车。被告事后被捕。

经理隔天入住樟宜综合医院。脑部CT扫描显示，他出现创伤性脑损伤，双侧额叶底部急性出血性脑挫伤、蛛网膜下腔出血、左侧顶骨骨折及头皮血肿。

经理于5月5日出院，并获14天住院病假。

案发时，两人均喝醉，被告和受害者的血液酒精浓度分别为每100毫升89毫克及90毫克。两人后来向警方称，这起事件源于一场误会。

受害者目前已从伤势中康复，但截至今年8月24日，他仍未恢复嗅觉。

控方指出，被告过去曾多次涉及暴力相关罪行入狱，其中多起案件是酒后打人，对于被告这类屡犯者，判刑首要考虑的是具威慑作用。

控方也指，虽然本案袭击时间较短，受害者也确认事件属于误会，但被告并非一时失控，而是再次触法，建议判处32周至40周监禁。

被告最终被判坐牢9个月又22周，以及罚款1200元。