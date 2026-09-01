趁雇主不在家，女佣偷摸进雇主卧室“偷龙转凤”，把金饰偷走，再放回假的取代，三个多月内偷走总值6300元的金项链和金手链，星期一（8月31日）被判坐牢四个月两周。

被告是来自印度尼西亚的如斯蒂妮（Rustini，46岁）。她星期一承认一项监守自盗的罪行，另一项欺骗罪则交由法官下判时纳入考量。

调查揭露，被告在宏茂桥一带的一个组屋单位当女佣。

今年1月到4月间，被告趁男雇主（41岁）出门或出国时，进入雇主的卧室，打开上锁的抽屉，拿走雇主一条金项链和一条金手链，总价值至少6300元。

为了不被发现，被告拿走雇主金饰时，还放了假的取代。虽然男雇主在1月份已经怀疑被告偷走他的金手链并用假的取代，但当时没有质问她。

直到今年4月14日，当男雇主旅行回家后，发现抽屉里的金项链也被换掉了，于是质问被告。被告承认是她偷的，雇主随之报警。

监四个月两周

被告指，她把偷来的金手链给朋友当抵押，向朋友借1000元，但这名朋友已经回国了。金项链则被她拿去典当，共套现4300元。

她把部分的钱拿去还债，另一部分则汇回乡付房贷。

被告求情时说，自己是家中唯一经济来源，有四个仍在求学的孩子要养，恳求法官从轻发落。

法官下判时说，被告背叛雇主对她的信任，不仅偷了价值不菲的金饰，还放了假的来掩盖罪行，至今没有做出任何赔偿，最终判她坐牢四个月两周。