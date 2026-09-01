一名41岁男子涉嫌在丧尸烟弹影响下危险驾驶，撞死一名66岁妇女后肇事逃逸，将于星期三（9月2日）被控上法庭。

这起车祸发生在2025年7月11日约晚上11时45分，地点在靠近循环路第52A座组屋的比笔路（Pipit Road）。

警方调查显示，41岁的肇事驾驶员当时失去对车辆的控制，导致汽车向前猛冲，撞破停车场护栏，横越双车道后冲上路缘，撞入路旁一个临时夜市摊位，导致正在摊位内工作的66岁女摊贩当场身亡。

意外发生后，肇事驾驶员非但没有对遭撞女摊贩施以援手，还与另一名男乘客弃车逃离现场。交通警察经大量实地调查并调阅警方电眼画面，于次日（7月12日）将嫌犯逮捕。

根据新加坡警察部队星期二（9月1日）发布的文告，初步调查还发现，肇事驾驶员并无有效驾驶执照，且在驾车前曾吸食含依托咪酯的电子烟。

肇事车辆为一辆共享汽车，且肇事驾驶员并非实际租用者。这车辆是通过同车另一名男乘客的账号租赁，乘客本身持有有效驾照。不过，由于男乘客已在另一起与本案无关的交通事故中身亡，警方不会对其采取进一步行动。

肇事的41岁男子将在受毒品影响下驾驶、危险驾驶导致他人死亡、危险驾驶、无有效驾照驾驶、使用无有效保险车辆、发生事故后未停车并提供个人信息、发生事故后未施以援手等罪行下被提控。

据《新明日报》早前报道，这辆肇事车辆是一辆GetGo共享汽车。不幸遭撞死的女死者生前在夜市售卖嘟嘟糕等传统小吃的摊位工作。

警方提醒，在毒品、致幻物质、麻醉物质或酒精影响下驾驶，会让所有道路使用者的生命面临极大风险，是极度危险且不负责任的行为。警方也将对在上述情况下驾驶的驾驶者采取严厉行动。