大国竞争加剧，新加坡不希望太平洋沦为“代理人竞争”的角力场。外交部长维文医生指出，太平洋岛国可加强区域合作，以保有自主和战略选择，并与亚细安携手应对气候变化等共同挑战。我国明年出任亚细安轮值主席国后，也将推动两个区域拉近关系。

为继续支持太平洋地区的韧性与发展，我国将延长两项专为太平洋岛国而设的能力建设课程配套，涵盖领导力与治理、财务管理，以及用于治理和公共服务转型的人工智能等领域。

外交部长维文医生星期一（8月31日）访问太平洋岛国帕劳的科罗尔两天，出席第55届太平洋岛国论坛领导人会议。

太平洋岛国论坛是太平洋地区成员开展合作，以及与外部伙伴交流的主要区域论坛。新加坡与全部14个太平洋岛国都已建交，并于2022年成为论坛对话伙伴。

维文星期二（9月1日）在领导人与对话伙伴对话会上发言时，强调了我国与太平洋地区的长期合作伙伴关系，以及双方同为小岛屿国家所拥有的共同利益和视角。

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他指出，如今正值小国面临危险的时期，世界局势动荡加剧、冲突频发，而战略竞争日益加剧的代价，往往由小国承担。此外，气候变化依然是所有岛国必须共同面对的长期且紧迫的根本性挑战。

“我们无法选择自己所生活的世界，但我们可以从国家层面增强内部韧性，跨越国界伸出合作之手。同时，我们必须坚守集体的自主权。新加坡正是本着这种精神，与太平洋地区开展合作。”

维文指出，我国支持一个强大且由太平洋地区主导的区域架构，不希望太平洋沦为“代理人竞争”的角力场。

“我们在东南亚的经验印证了‘亚细安中心地位’的价值：通过构建一个强大的区域核心，我们可以在与大国交往的同时，保留自身的自主权，保持战略选择与空间，并塑造属于我们自己的区域议程。”

维文认为，两个地区应在气候变化、互联互通、可持续发展，以及提升经济和战略影响力等优先事项上携手共进。我国也期待在明年接任亚细安轮值主席国之际，推动亚细安与太平洋岛国论坛建立更紧密的联系。

维文重申，我国致力于通过务实的能力建设和知识共享，支持太平洋地区的优先发展领域。

我国延长多项太平洋岛国培训与考察项目

自1992年以来，已有近万名太平洋国家官员参与了“新加坡合作计划”及相关项目。我国也为太平洋岛国量身定制了90多个培训课程和考察访问。

维文宣布，我国于2023年为太平洋岛国特别设计的“新加坡—太平洋韧性与知识共享”（SPARKS）配套将延长至2029年，为太平洋国家的中高级官员提供领导力与治理，以及财务管理与宏观经济基础的课程。

我国2024年为小岛屿发展中国家推出的“SIDS of Change”配套也将延长至2028年，重点关注用于国家治理的人工智能和公共服务转型，同时继续开展民航和海事领域的奖学金项目。

根据外交部文告，维文在访问期间会见多名太平洋地区领导人，并就区域和国际局势的发展、太平洋地区的优先发展事项，以及深化新加坡与太平洋地区合作的机遇，交换意见。