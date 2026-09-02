30亿元洗黑钱案的充公豪宅将拍卖，有经纪透露，消息一出每天都收到三四通来电询问，其中以圣淘沙升涛湾（Sentosa Cove）和乌节路的The Marq on Paterson Hill的房产询问度最高。

被充公的逾80处房地产将分阶段供公众竞标，拍卖将由三家房地产经纪公司——SRI、宜迪产业咨询公司（ETC）和莱坊（Knight Frank）主持。

一名参与安排拍卖且不愿透露姓名的房地产经纪受访时透露，消息一公布，他就开始接获不少感兴趣的个人买家和经纪来电，平均每天有三四通。他们主要询问即将拍卖的房地产详情及预估底价，当中最多人关注的，是圣淘沙升涛湾和The Marq的房产。

在30亿元洗黑钱案即将拍卖的房产中，圣淘沙升涛湾备受关注。（档案照片）

他说，潜在买家大多是本地人，且几乎都是高净值人士。虽然也有少数外国买家打探能否以低于市价50%的“捡漏价”购入，但他认为不太可能，预估价最多只比市价低20%。

“这些潜在买家不介意房产与洗钱案有关。他们看中的是房产的优越地点，以及有望以好价格成交。而且，他们当中有些人早前就相中这些房产，只是之前竞价时未能如愿出线。”

专家：潜在竞标者可先看房

大亨房地产网站首席研究员麦俊荣指出，有意参与拍卖的买家首要考量是地点，毕竟这些都不是“凶宅”，不存在相关污名或心理阴影。

“拍卖会通常会在举行前的三天到一周内安排潜在竞标者看房，因此买家进入拍卖场前，多半已对转售市场的行情有所了解，心中也有了目标价。”

他预计，参与这次拍卖的绝大多数会是本地人，毕竟外国买家若要购房，还须承担高达60%的额外买方印花税（ABSD）。