为让更多建筑公司通过租赁方式采用机器人和自动化方案，建设局推出新资助计划，协助机器人供应商扩大出租机队，中小型供应商每台机器人可获得高达50%的合格费用资助。

国家发展部兼外交部政务部长陈圣辉星期三（9月2日）在第二届建筑科技峰会（ConTech Summit）闭幕式上，宣布推出“建筑机器人租赁资助”（Robot Leasing Support Scheme）计划，预计今年第四季度启动。

建设局指出，当局向来通过“建筑环境科技与技能津贴”（Built Environment Technology and Capability Grant）和“生产力提升计划”（Productivity Solutions Grant），支持业界采用科技，提高生产力。

目前，市场上已有多种成熟的机器人和自动化方案，包括蒸压轻质混凝土（Autoclaved Lightweight Concrete）隔墙板安装机器人、喷漆机器人和瓷砖填缝机器人等。

不过，高昂的初期投入成本，影响部分建筑业者直接购买机器人的意愿，尤其是中小企业。

建设局与业界交流时也发现，不少企业有兴趣通过租赁方式使用这些机器人。因此，新计划并非直接资助建筑企业租用机器人，而是资助解决方案供应商扩大机器人出租业务，让更多企业可通过租赁方式采用这些技术。

新计划将通过建筑环境科技与技能津贴提供资金。中小型供应商每台机器人可获得高达50%的合格费用（qualifying cost）资助，非中小型企业则可获得最高30%。

建设局指出，通过分担供应商扩大租赁业务的成本，可让更多建筑环境企业采用机器人和自动化方案，从而节省时间、成本和人力。

申请资助的供应商须符合建筑环境科技与技能津贴现有的申请条件，包括是在新加坡经营、业务与建筑环境领域相关，并具备足够财务能力落实有关项目。

供应商也须证明能够维持可行的机器人租赁业务，包括建立至少五台机器人的出租机队，并设有本地维修团队，在租赁期间为使用机器人的企业提供技术支援。

供应商还须承诺最长两年维持固定租金。每家供应商可申请资助的机器人数量不设上限。