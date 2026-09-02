建筑项目申请临时入伙证和法定完工证书时，不必等整个项目完工，再协调多个监管机构分批到场检查。政府推出新流程，允许按工程进度先为已完工的区域进行线上验收，省下等候和协调时间。

在新的“全政府远程线上验收检查”（Whole-of-Government Virtual Inspection）流程下，项目团队可选择为已完工区域进行360度全景扫描，再把影像提交给监管机构，供它们线上检查工程是否符合规定。

国家发展部兼外交部政务部长陈圣辉星期三（9月2日）在第二届建筑科技峰会（ConTech Summit）闭幕式上宣布这项新流程，并指出这是政府亲商举措之一。

共有八个政府机构参与这项新流程，它们是建设局、资讯通信媒体发展局、陆路交通管理局、国家环境局、国家公园局、公用事业局、新加坡民防部队，以及市区重建局。

新流程并非强制采用，开发商和项目团队可根据项目类型和实际需要，自行决定是否采用。

过去，项目团队一般须等所有工程完成后，再安排不同监管机构到场检查，以办理临时入伙证（Temporary Occupation Permit，简称TOP）和法定完工证书（Certificate of Statutory Completion）。由于各机构负责检查的项目不同，团队也须分别协调检查时间。

新流程则允许项目团队按照工程进度分区验收。例如，一个项目若有多栋建筑，其中一些较早完工，团队就可先为这些建筑进行360度全景扫描，交由监管机构线上检查，无须等其他建筑也竣工。

这样一来，项目团队除了可省下协调多个机构到场的时间，也能更早获得监管机构反馈，在其他工程继续进行期间，处理须整改的问题。

提高验收效率 建筑商提前两月获临时入伙证

这项流程已在德明路私宅项目“名门世家”（Grand Dunman），以及麦波申预购组屋项目MacPherson Weave的其中一座组屋试行。

负责“名门世家”工程的承包商中国建筑（南洋）发展有限公司，是首次采用这种验收方式。公司商建业务板块总经理韩伟受访时说，项目共有七栋楼，其中两栋施工进度较快，因此团队先为这两栋楼进行360度全景扫描并提交检查，不必等七栋楼全部完工后才安排验收。

他说：“原本计划是9月取得TOP，10月让住户领取钥匙，但在新流程的帮助下，我们成功在7月拿到TOP，发展商也在8月通知住户拿钥匙。”

这意味着项目比原定计划提前约两个月取得临时入伙证。韩伟估计，采用新流程节省约三成人力成本。

建设局其实从2024年4月起，就已接受业者使用360度全景扫描进行远程临时入伙证检查，至今完成超过130次，涵盖不同类型的建筑项目。就建设局负责的检查而言，采用这种方式后，检查效率最高可提高五成。

建设局审计与稽查署高级署长王榆滋说：“目前还有多个试点项目正在进行，涵盖不同建筑类型，包括教育学府和商业项目。我们会持续汲取经验，优化流程，同时继续探索应用新科技，提升审核流程。”

陈圣辉致辞时说，各监管机构即日起正式接受“全政府远程线上验收检查”申请。业界可从建设局网站下载相关指南，了解申请和检查要求。

建设局拟推新一轮建筑科技计划

另一方面，建设局正探讨推出新一轮建筑科技孵化加速计划。这项计划自2019年推出以来已开展六轮，累计提出超过100项行业挑战，并促成约80家建筑环境领域企业与创新者合作。

陈圣辉鼓励有兴趣参与下一轮计划的企业，留意建设局接下来的消息。