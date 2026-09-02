太平洋岛国可探讨建设“太平洋电网”，通过区域互联互通，实现规模经济与电力共享，降低发电成本，同时提升能源安全与经济韧性。

外交部长维文医生星期二（9月1日）在太平洋岛国帕劳科罗尔出席气候智能投资领导人对话会，并在发言时提出上述构想。

他指出，近期全球能源供应受扰，凸显能源转型不仅关乎气候变化，更涉及能源安全、经济韧性，以及让小国拥有更大的战略自主权与对未来的掌控力。

维文在分享我国经验时说，新加坡作为土地有限、可再生能源选择不多的城市小国，在能源方面先天条件不足，主要依赖联合循环燃气涡轮机（gas-powered combined cycle turbine）发电。

相比之下，太平洋岛国普遍依赖柴油发电，成本高昂。维文指出，尽管燃气发电成本较低，但由于岛国较小且地理分散，难以各自建立具规模的能源系统，这也是相关方案难以全面推行的原因。

不过，他指出，太平洋岛国拥有充足日照和发展可再生能源的条件。太平洋岛国已设下迈向100%可再生能源的目标，展现出雄心，“目标已经明确，关键在于如何落实”。

太平洋电网与亚细安电网类似

因此，他提议探讨建设“太平洋电网”（Pacific Grid），通过区域整合资源，实现更具成本效益的电力生产与跨区域分配。

维文进一步建议，未来可探讨将这个区域电网连接至澳大利亚，借助当地丰富的可再生能源资源，实现跨区域供电与能源互补。

他说，这一构想与东南亚正在推进的亚细安电网（ASEAN Power Grid）计划类似。通过跨时区连接，不同地区的日照时段可形成互补，从而取得规模经济，并加强区域整体的能源安全。

维文也呼吁太平洋岛国官员参与新加坡与国际能源机构合办的区域培训项目。他欢迎各方出席10月26日至30日举行的新加坡国际能源周，与政策制定者、业界与投资者交流合作。

他强调，应对气候变化是各国共同面对的挑战，而相关技术已大致具备，关键在于把经济与政治层面的安排做好、推动落实转型。“通过太平洋岛国论坛、亚细安，以及与澳洲和新西兰等伙伴加强合作，可取得不少成果。”

维文星期三（2日）在脸书贴文说，他此行与来自太平洋地区的伙伴有“友好且坦诚”的交流，并围绕能源安全、可再生能源以及气候变化日益加剧的影响展开讨论。

他指出，尽管我国与太平洋岛国相隔遥远，但作为小国，双方面临许多相似挑战。“我们彼此之间有很多可以学习的地方，也有很多可以共同实现的目标。”

维文在帕劳科罗尔期间也出席第55届太平洋岛国论坛领导人会议。太平洋岛国论坛是太平洋地区成员开展合作，以及与外部伙伴交流的主要区域论坛。新加坡已与全部14个太平洋岛国建交，并于2022年成为论坛对话伙伴。