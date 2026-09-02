新泰领导人时隔11年举行非正式峰会，黄循财总理指出，两国将继续在食品与能源安全、新兴科技，以及人员往来等重点领域推进合作。

新加坡和泰国将分别在2027年和2028年担任亚细安轮值主席国。黄总理说，两国领导人同意把握机会密切合作，制定一份跨年度议程，确保各项工作从一国主席任期顺利衔接至下一任，以保持发展势头。

黄总理说：“这样一来，我们就能持续推动重要倡议，并在攸关本区域的议题上取得更大进展。”

黄总理星期三（9月2日）抵达曼谷，与泰国首相阿努廷举行非正式峰会。两国在峰会期间签署社会发展领域的谅解备忘录，加强人才交流、知识与研究共享、互访和能力建设等方面的合作。

双方也探讨在数码经济、跨境罪案、食品安全和供应链等四个领域展开合作。

两位领导人在峰会期间共进午餐，并在会后举行联合记者会。黄总理此次率五名部长出访，包括公共服务统筹部长兼国防部长陈振声、外交部长维文医生、主管贸易关系的永续发展与环境部长傅海燕、社会及家庭发展部长马善高，以及数码发展及新闻部长杨莉明。阿努廷星期三晚上将设宴款待黄总理一行。

黄总理在联合记者会上致辞时，对两国重启非正式峰会机制表示高兴，并形容新泰关系目前“非常好”。

阿努廷则形容两人的会谈“成果丰硕”。他说：“新加坡和泰国接下来两年将担任亚细安轮值主席国，在这个时间点恢复领导人非正式会议正合时宜。”

黄总理指出，新泰关系以两国领导层之间的高度互信和默契，以及坚实的制度化联系为基础，双方的伙伴关系也随着各自需求和优先事项的变化不断发展。

他说，除了防务和经济这两大传统支柱，食品与能源安全、新兴科技和人员往来将是接下来合作的重点。

阿努廷去年9月上任后，同年11月访问新加坡。新泰当时签署粮食保障合作备忘录，建立政府间大米购销机制。黄总理说，双方星期三进一步讨论如何促进两国粮食生产商和贸易商合作，强化食品供应链。

在新兴科技合作方面，人工智能是接下来合作的重点之一。黄总理说，两国可探讨人工智能的实际应用，包括在生产、医疗和旅游等双方具有优势的领域展开合作。

新泰也可进一步加强实体和数码连接。泰国近年致力巩固区域贸易与物流枢纽地位。黄总理指出，新加坡在这方面是自然的合作伙伴，新加坡国际港务集团等本地企业拥有相关能力和经验，可支持泰国的计划。

两国也将探讨在金融科技和更广泛的数码经济领域，为两地企业开拓新合作机会。

除了深化双边合作，新泰也将加强在区域事务上的协调。根据两国发表的联合声明，阿努廷表明全力支持新加坡在2027年担任亚细安轮值主席国。明年也适逢亚细安成立60周年。

声明指出，新泰将密切配合，进一步推动区域一体化、互联互通和韧性，并加强亚细安与外部伙伴的合作和联系。两位领导人认为，这有助巩固亚细安的核心地位，并确保亚细安在快速变化的世界中继续发挥作用。