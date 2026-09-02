在滨海广场（Marina Square）经营绿植店的何茂强上个月才刚为1200平方英尺的店面续租一年，不料星期二（9月1日）竟收到业主通知，商场将在明年3月底关闭重建，租约未满就得搬出去。

“当初装修花了四五万元，把树木、盆栽、微景观生态瓶搬进来。今后又得从头开始，再找新的顾客群。”

瓶中绿影（Love in a Bottle）店主何茂强（58岁）告诉《联合早报》，他是在2023年8月搬到滨海广场，三年来已建立起稳定的顾客群，所以上个月才续约至明年8月。他说，去年底就得知滨海广场将重建，只是不知道重建计划会这么快影响到自己的店。

他说，这两天有很多常客询问他们会搬去哪里，希望不要搬太远。“我自己也很喜欢滨海广场，不想离开……目前还没有赔偿方案，正在物色合适的店址，如果找不到就得停业。”

瓶中绿影（Love in a Bottle）店主何茂强2023年将店开在滨海广场，周围办公楼的上班人士是他的常客。（吴佳芸摄）

本地房地产巨头新加坡置地集团（SingLand Group）星期二宣布，滨海广场购物中心明年3月31日起关闭。通过增建三座大楼和有盖廊道，滨海广场将转型为汇集豪华住宅、酒店、办公楼和服务公寓于一体的超大型综合发展项目（hyper-mixed development），预计2031年完工。

《联合早报》了解到，全体租户是在同一天通过电邮得知闭店日期，但针对个别租户租约未满就得搬迁的情况，电邮中并未提及赔偿方案。

密室逃脱店LockDown的活动策划经理叶佳修受访时说：“没有租户想要这样的赔偿，因为搬迁还有许多无法申报的成本，如人工和物流费，新址的装修也是一笔巨资。” 这家密室逃脱店的租约原本在2028年1月20日才到期，他们刚收到通知，还没开始寻找新地点。

大型室内游乐场另寻新场地 承诺妥善保障会员权益

室内游乐场Kiztopia和Pororo Park星期三（2日）答复本报询问时说，他们都是在消息公布当天才得知闭店日期，正在寻找新场地。

2019年进驻滨海广场的Kiztopia旗舰店占约1万8000平方英尺空间，而全岛唯一一家的Pororo Park占约1万1000平方英尺空间。Pororo Park发言人说，公司会另寻场地，不会结束在本地的业务，期间将充分考虑会员和顾客权益，确保平稳过渡。

Kiztopia公司创始人兼首席执行官田冰说，Kiztopia迟一些将公布有关会员权益和过渡时期的具体安排，所有已预订的生日派对、公司活动和日常项目照常进行。“我们向所有会员、年卡持有者和顾客保证，所有有效卡券将继续生效。”

星期三才刚在滨海广场Kiztopia办理会员的何克托（57岁，餐饮业者）说，他和妻儿之后会光顾Kiztopia其他分店，并不担心会员权益受损。

新加坡置地集团发言人星期二答复本报询问时称，公司已在和商场租户沟通，会在滨海广场关闭前的过渡期与他们密切合作，并就恢复店面空间相关事宜与租户沟通，以便他们提前做好规划。

博纳产业（PropNex）主要执行官林永富受访时说，一旦涉及这类庞大发展计划，发展商和业主确实有权利对细节保密，避免出现资料泄露和投机等情况。“不过，最终还是要看业主与租户的合同，是否写明关于未来发展和搬迁的条款与赔偿方案。”